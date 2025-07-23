統神SWAG脱了「2女優愛撫」認硬不起來！握男優香腸當場吐了...畫面全播送

記者孟育民／台北報導

亞洲統神張嘉航日前加盟成人平台直播SWAG，他今（23日）首戰兩名女優米歐、向日葵，上演「統神知識王」的復刻版。統神被女優餵食「大熱狗」、愛撫挑逗，不過反應卻異常冷靜，甚至當場脫褲給摸。然而在男優登場時，因為答錯題，被Cue現場吃GG，只見男優逼近，統神摸了一下竟當場嘔吐，反應超真實！

▲統神SWAG首戰，被女優摸沒反應，但卻被男優逼到嘔吐。（圖／翻攝自SWAG）

統神SWAG首戰，現場找來2女優、1男優，上演男女實戰，但統神不論被女優怎麼挑逗，肢體碰觸，甚至對著他說：「張董，我肚子餓了，我想吃東西！好大、好喜歡！」他依舊保持冷靜，全程都無起生理反應，還把褲子脫下來給2女優任摸、檢查，只見他被撫摸奶X、大腿內側等敏感部位，小統神依舊不爭氣，他無奈說：「我老了，真的完蛋了，我硬不起來！讓我硬的話只有一個，妳嘴巴直接上來！」

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▲▼統神被2女優挑逗。（圖／翻攝自SWAG）

有趣的是，統神被懲罰，竟然要挑戰摸男優GG，他犧牲色相，當場握住該男優私密部位5秒，不過後勁極強，結束後他嘔吐了近20秒，只要想起畫面，他都能立馬反胃，真實反應全場笑翻，統神事後面露難色泛淚說：「我已經沒辦法跟你說什麼感受。」透露獻出首次處女秀，讓他永生難忘！

▲▼統神手握男優私密部位。（圖／翻攝自SWAG）