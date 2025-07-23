吳宗憲《玩很大》驚傳將收攤！　《大熱門》轉週末播出1原因卡關

圖文／鏡週刊

吳宗憲主持三立《綜藝大熱門》長達12年甫於本月12日錄製最後一集，電視台雖宣布節目並非收攤，而是將轉型為週末大型綜藝秀，但本刊掌握消息，《大熱門》轉型提案至今沒能通過，吳宗憲手握的另一節目《綜藝玩很大》也可能在近日內吹熄燈號。

由吳宗憲領軍KID（林柏昇）、坤達主持的《綜藝玩很大》將收攤消息，近日悄悄在演藝圈內傳開，外傳節目因製作成本過高，電視台有意收掉《綜藝玩很大》，而原《玩很大》播出時段計畫由《完全娛樂》接手。若消息屬實，吳宗憲手握三節目主持棒在今年內陸續收攤，也令圈內人感到不捨。

吳宗憲原本手握《小明星大跟班》《綜藝大熱門》與《綜藝玩很大》三節目主持棒，今年農曆年後《小明星大跟班》無預警宣布收攤後，事隔五個月《綜藝大熱門》宣布轉型為週末大型綜藝節目，沒想到短短兩週，又傳出而原本將轉型為週末大型綜藝節目的《綜藝大熱門》恐也因為製作成本過高而難產。

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據悉，吳宗憲領軍Lulu（黃路梓茵）、陳漢典主持的《綜藝大熱門》節目開播12年，收視雖不算太差，唯因每集製作成本過高，加上電視圈大環境惡劣情況下，是導致節目轉型主因，卻沒想到轉型內容至今提案沒能通過，電視台雖積極找合作夥伴，但礙於製作成本實在過高，觀眾想要看到《綜藝大熱門》在週末時段播出恐還得再等等。

62歲的吳宗憲近幾年打拚副業，經常在錄影空檔開直播賣產品，加上錄影時間長，讓他早已萌生退意，也曾多次公開表態想交棒給年輕一代主持，未來將會把重心投入在自己的副業經營。



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