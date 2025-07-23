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貝克漢一家被傳不和　時尚貴族氣息淪為八卦醜聞之家

2023年Netflix紀錄片《貝克漢》的首映典禮，一家人都到了，次子羅密歐當時的女友蜜亞梅根（左起）、次子羅密歐、三子克魯茲、妹妹哈潑、大衛貝克漢、維多利亞、長子布魯克林與妻子妮可拉佩爾茲。（Netfli提供）

▲2023年Netflix紀錄片《貝克漢》的首映典禮，一家人都到了，次子羅密歐當時的女友蜜亞梅根（左起）、次子羅密歐、三子克魯茲、妹妹哈潑、大衛貝克漢、維多利亞、長子布魯克林與妻子妮可拉佩爾茲。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

喜歡看明星真人秀，或者成天滑社群媒體觀察名人動態的，一定對於足球明星大衛貝克漢（David Beckham）一家人點點滴滴相當熟悉。他們的消息可以從體育版、娛樂版、一路延燒到時尚版，但是隨著長子布魯克林（Brooklyn）娶了女星妮可拉佩爾茲（Nicola Peltz）之後，這家人的新聞開始參雜了許多負面的聲音，堪稱是貝克漢家族的「哈利王子與梅根夫妻」。

許多八卦小道消息，都指出長子布魯克林跟妮可拉佩爾茲的戀情，始終沒有得到大衛與老婆維多利亞（Victoria）的認可，但是他依然照樣迎娶妮可。大眾發現，妮可當天身穿的新娘禮服不是出自維多利亞的手筆，顯然就是想跟婆婆劃清界線。但妮可的說法是，維多利亞那邊來不及完成，所以選擇其他設計師，並沒有不和，「她沒有說我不能說，我也沒有說我不想穿，一切就是這樣，然後大家就開始亂傳了」。

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可是今年就在大衛貝克漢要被冊封爵士之際，不和的傳聞繼續甚囂塵上，主要的理由是大衛的50歲生日派對，布魯克林與妮可根本沒出席。要知道，這場派對真的是名流必去的打卡盛會，就連昔日與維多利亞組成「辣妹合唱團」（Spice Girls）的成員都出席了、甚至破例合體開唱，因為維多利亞已經表示自己沒想要「辣妹合唱團」復出。總之這場生日派對的賓客，一個比一個都要大咖，能把這些傳奇人物共聚一堂已經是不可思議，但就是找不到布魯克林跟老婆的身影。

當然他們家沒有正面回應這些疑問，因而引發更多的八卦傳聞，就是布魯克林其實跟弟弟羅密歐（Romeo）有嫌隙，因為羅密歐與DJ金特恩布爾（Kim Turnbull）交往中，恰好金是布魯克林的前女友，這種把八點檔還要誇張的「兄弟丼」劇情，竟然發生在貝克漢家，想也知道布魯克林就更不想參加家族聚會。

但是6月傳出，羅密歐與金特恩布爾分手了，所以應該可以讓人鬆一口氣，只是更奇特的是，沒人要出面承認。金特恩布爾發了一則限時動態，「我避免談論這個話題，以免火上加油。然而，我覺得有必要解決這問題，我不會因為撒謊而受到騷擾或感到任何尷尬。我從來未曾以任何身分跟任何人有過感情，我們之間除了16歲上學時有過同學情誼，沒有發生更多的。為了大家好，我想澄清事實，讓大家停止議論我。」

即使布魯克林與老婆妮可拉佩爾茲可在6月替德國版《Glamour》雜誌拍攝封面，訪問中也隻字未提貝克漢家族，反而是多次談到妮可對家庭的熱愛。於是在大衛的生日派對事件後，大家又發現布魯克林與妮可，在社群媒體上取消了關注羅密歐；相反地羅密歐也是取消關注哥哥跟嫂嫂，讓貝克漢家族形象，從俊男美女的時尚之家，開始走向鬧出各種家族醜聞的八卦之家。假使過去大衛與維多利亞，靠著自身形象打造出菁英貴族的氣息、吸引大眾的追隨與認可；現在貝克漢家族則成了不折不扣的醜聞製造機，吸引到的全是另外一票群眾，大家就是想看他們家出包、出醜。

大衛貝克漢成功地把體育界累積的知名度，跟妻子維多利亞，一起以名人夫妻檔的身分，轉換到其他領域，造就了他們的名人高知名度與曝光率，建立起龐大的品牌形象，外界估計應該有價值英鎊5億元（約新台幣198億元），但如果演變成醜聞之家的話，可能這些帳面價值很快就縮水了。


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