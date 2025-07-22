44歲黃鐙輝爆「腎出問題」眼前突一片黑！　醫警告：再不休息恐死亡

記者孟育民／台北報導

台視全新軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，真實還原軍旅生活與操課訓練，邀請9位背景各異的「星兵」展開為期一個月的挑戰。三位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐今（22日）接受媒體訪問，44歲的黃鐙輝感嘆「身體狀況下降」，打靶也會被老花影響，談到健康檢查話題，自爆去年檢測出皮質醇異常，醫生更直言：「如果不改善有一點危險，嚴重可能會死掉！」

▲黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐出席《九條好漢在一班》媒體餐敘 。（圖／台視提供）

黃鐙輝近幾年馬不停蹄工作，戲約不斷，開拍就沒日沒夜，他透露過40歲後，每兩年會去做一次健康檢查，「我去年拍到皮質醇壞掉，醫生說『你是不是熬夜、壓力很大，如果不改善有一點危險，嚴重可能會死掉』，因為我一直處在疲累的狀態下，腎上腺素好像壞掉，不要熬夜就會好，但哪有可能！」

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▲黃鐙輝自爆身體異常。（圖／台視提供）

黃鐙輝說，那陣子時常會出現暈眩，偶爾突然眼前一黑，「我會以為有人搖我，很像地震，是我自己的腦子有問題。」他發現問題後，恰巧又沒工作，所以就休息了半年時間，如今已經恢復，目前也沒有再發生，「這個要休息，不用吃藥，就是要睡飽、不要有壓力。」

▲黃鐙輝因此休養半年。（圖／台視提供）

談到為何會突然異常，他則說那時候剛好在拍《與惡的距離2》，讓他一度懷疑是不是因為詮釋「思覺失調症」導致壓力太大，「那對我來講，我的精神在一個個很高壓的狀態，而且我失去快一年，我不知道是不是因為這樣把我的腎拍壞。」