《鬼滅之刃無限城》刷新日本3影史紀錄！4天賣73億…500萬人看猗窩座

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自7月18日率先全世界上映，片商22日正式宣布，上映4天票房已達73.1億日圓（約台幣14.5億元）。同時該片刷新日本3項影史紀錄。

▲《鬼滅之刃無限城篇》票房刷新3影史紀錄。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，原本日網估算《鬼滅之刃無限城篇》3天票房達60億，官方宣布3天票房收入55億日圓（約台幣10.9億元），此紀錄已經超越了2020年《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的3天46.2億日圓（約台幣9億元）。截至昨日（21）為止，票房達73.1億日圓（約台幣14.5億元），觀眾動員人數達516萬人，相當於台灣總人口數的4分之1。

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除此之外，根據日本興行通信社的統計，《鬼滅之刃無限城篇》目前刷新了3項日本影史紀錄，包括開幕票房、首日票房、單日票房。日媒進一步報導，《無限城》上映首日（18日）票房16億日圓（約台幣3.1億元），開幕票房（指上映3日）55億日圓（約台幣10.9億元），7月20日周日的單日票房20.3億日圓（約台幣4億元）。

▲《鬼滅之刃》官方X發表4天票房73億日圓，超過516萬人動員觀影等紀錄，感謝觀眾支持。（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃無限列車》上映時正好是疫情後期，在全球電影紛紛延期上映之際，動畫吸引大批動漫迷進電影院支持，讓電影界出現景氣復甦現象，《無限城篇》仍再度掀起電影院爆滿人潮。而《無限列車》創下404億日圓票房登上日本影史冠軍寶座，外界好奇《無限城篇》票房能衝到哪？部分網友認為不會超越前作，預測「大約150到200億左右」，同時日網激動預估，《無限城》光一天票房就可達15億以上，最快本周四（24）就會破百億票房大關，連票房走勢都跟故事一樣令人熱血沸騰！