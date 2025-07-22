聶雲獨居提前聽力退化　家中四人念書壓力過大　「收到成績單血壓飆高」

記者葉文正／台北報導

52歲藝人聶雲今出席衛服部「安心守護正確量」記者會，他說有時血壓會偏高，尤其是收到小孩成績單時，但他也提到，這兩、三年來幾乎都過著獨居生活，家中出現空巢期，偏偏醫師又發現他聽力出現問題，聶雲苦笑表示：「家中只有烏龜陪伴我生活。」

▲聶雲(右)聽力出現問題，跟主持人比手畫腳。（圖／記者葉文正攝）

聶雲目前過著獨居生活，家中兒子女兒陸續出國念書，老婆也去美國唸碩士學位，他也表示：「小孩成績單寄來時，收學費血壓受到影響，舒張壓約７、８０收縮壓落在１３０，其實算正常，我算蠻忌口的，平常盡量吃清淡一點，一般我喜歡的菜以外，都會計算蛋白質，碳水化合物跟纖維要吃多少，被人說很無聊。」

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▲聶雲家中出現空巢期。（圖／記者葉文正攝）

他也感嘆：「我一個人住，他們都跑去讀書了，我老婆又在唸碩士學位，但我台灣美國都要繳稅，幫他們繳的學費沒有一般人那麼多，逮到機會，能睡就睡，劇場內還帶瑜珈墊，就可以睡一下。」

聶雲更透露，現在每周健身房大概要練習四次，也去打高爾夫球，大概要走十公里，近期都在演出舞台劇《三個傻瓜》，休息一周後，又要演出音樂劇，工作壓力大，音樂劇長度大概三個小時，唱跟舞蹈還有背詞，音樂劇身體要調到很好，還要暖身等等，巡迴又幾個月，可說非常忙碌。

不過聶雲也被醫生檢測出聽力有紅字，「上次健檢，醫生說我聽力在我這年齡來說比較差一點，已提早退化，不過我們家長輩聽力也差，也許是遺傳性的，我們表演時，有時環境音聲音太大，常年有音害，也要隨時量血壓，現在也會監測自己，每天看自己走幾步，不能少於一萬步。