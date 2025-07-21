閔熙珍故事拍成劇？孫藝真、曺柔理合作Netflix新戲「人設」掀熱議

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix於21日宣布將製作原創韓劇《Variety》（暫譯，버라이어티），並公布由孫藝真與前陣子才靠著《魷魚遊戲》爆紅的曺柔理擔任主角。該劇聚焦於偶像產業，講述演藝圈中的權力博弈與粉絲文化。孫藝真飾演一名冷靜且具野心的經紀公司高層，而曺柔理則飾演一名執著於偶像的狂熱粉絲。

▲孫藝真、曺柔理合作出演《Variety》。（圖／翻攝自Netflix官方社群）

根據韓媒報導，《Variety》中，孫藝真飾演的「世恩」是一位極具策劃力的娛樂公司高管，為了保護自己創造的偶像團體，不惜採取果斷的決策。該角色設定被外界認為與前ADOR代表閔熙珍有諸多相似之處。閔熙珍因打造NewJeans而聲名大噪，近期更因與HYBE的法律糾紛成為話題焦點。雖然Netflix並未正式承認角色靈感來源，但粉絲間的討論熱度持續升高。

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▲孫藝真角色被猜測是在影射閔熙珍。（圖／翻攝自韓網）

曺柔理憑藉在《魷魚遊戲》第二季、第三季的亮眼表現，成功成為炙手可熱的新生代演員，此次在《Variety》中挑戰全新角色「勝熙」，飾演一名熱情且執著的粉絲，為了接近偶像不惜採取極端行動。該劇不僅展現偶像產業的光鮮外表，也揭露粉絲文化背後的複雜性。隨著《Variety》正式啟動製作，觀眾對劇情走向、角色刻劃以及與現實的連結充滿期待，不少人看好能成為下一部話題作。