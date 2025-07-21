鄧紫棋親證實「台灣演唱會」消息！　歌迷狂喜：等了6年終於

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手鄧紫棋近來正在舉行世界巡迴演唱會，表現受到國際認可，美國葛萊美獎（Grammy Award）官網將她列為華語音樂打入世界舞台的重要推手之一，並指出她的巡演票房已位居全球女歌手歷來票房第4名。21日她透過Instagram宣布香港最後加場的消息，有許多台灣歌迷湧入詢問是否會有台灣場？沒想到竟釣出她本人親自放出好消息。

▲鄧紫棋的巡迴演唱會票房成為世界女歌手第四。（圖／翻攝自鄧紫棋Instagram）

鄧紫棋21日在Instagram宣布香港最終加場的消息，並興奮表示「上一次在香港五連開，已經是2015年的事了，在紅館！」而她最近幾年經歷與前東家之間的官司糾紛，似乎感觸良多，直言「其實經歷種種，能在香港再次五連開，而且是在啟德，對我來說也挺夢幻的！」開心地喊「承蒙厚愛，受寵若驚」。

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▲鄧紫棋親自回覆粉絲留言。（圖／翻攝自鄧紫棋Instagram）

留言處湧入諸多各地歌迷敲碗，其中也包含了不少台灣粉絲，其中有人提問「GEM會來台灣嗎」，沒想到沒多久之後，竟獲得鄧紫棋親自留言回覆「我好像最近聽到場地有消息！！」該留言串瞬間湧入大量台灣粉絲興奮歡呼，留言截圖也被轉傳自其他各社群掀起討論，目前尚無正式的官方消息，已經讓眾人十分期待，距離她上次來台開唱已經過了6年。