AAA卡司外流了　「RIIZE、STRAY KIDS、朴寶劍、潤娥」被爆全來台

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛大頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）首度來到台灣舉辦，預計12月6日至7日在樂天桃園棒球場盛大舉辦，由IVE張員瑛、2PM李俊昊擔任主持人，引起全球粉絲關注。主辦單位雖還未公開來台卡司，但近日已經有網友在推特瘋傳藝人的班機，卡司包含RIIZE、STRAY KIDS、朴寶劍、潤娥等大咖，對此，《ETtoday》詢問主辦單位，截稿前未有回應。

▲除了主持人IVE張員瑛、2PM李俊昊，朴寶劍也在來台名單上。（圖／翻攝自朴寶劍IG）



頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）移師來台舉辦，成為2025年度下半年最受注目的頒獎典禮，韓媒過去搶先曝光典禮主持人由IVE張員瑛、2PM李俊昊主持，而台灣女孩葉舒華日前出席記者會時，也親自證實「現在會非常積極的在台北這邊活動，或是頒獎典禮可能會來」，該頒獎典禮就被猜測是在講AAA。

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▲AAA卡司外流，眾星雲集。（圖／翻攝自RIIZE、STRAY KIDS、IVE IG）



如今，推特上瘋傳頒獎典禮AAA卡司出席藝人的航班，包含 IVE與其師妹KIIIKIII，還有大勢偶像男團STRAY KIDS、RIIZE與台灣偶像出身的葉舒華以及團體CRAVITY、KISS OF LIFE等，頒獎出席的嘉賓包含朴寶劍、潤娥、金裕貞等，卡司超豪華掀起熱議。

▲AAA藝人來台班機搶先外流，《ETtoday》詢問主辦單位，但對方暫無回應。（圖／翻攝自推特）



頒獎典禮AAA還未經證實出演卡司，《ETtoday》詢問主辦單位，但截稿前未有回應，呼籲歌迷以官方消息為主，網路訊息販賣班機、門票等不當來源切勿遭騙。