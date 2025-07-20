40歲若綺突想生小孩！楊昇達認備孕過程「不開心」　愛愛變痛苦爆摩擦

記者孟育民／台北報導

演藝圈夫妻檔楊昇達、若綺愛情長跑12年，在2021年結婚，兩人至今都未有小孩。楊昇達日前在節目中透露，若綺在38歲時突然想生小孩，努力2年卻遲遲沒有動靜，中間甚至尋求醫生建議「人工受孕」，但看著老婆打針辛苦，無形中影響夫妻生活，讓他吐露真心話說：「陪著的過程，我也感受不到我很開心，我們生活的品質，然後開心愛愛的狀態也不是像以前生理需求，而是在交功課，我們兩個相處明明是很幸福，為什麼要把時間撥給一個我還不知道的小生命，讓我們沒有辦法好好相處。」

▲楊昇達坦言陪若綺備孕很不快樂 。（圖／翻攝自楊昇達IG）

楊昇達在《11點熱吵店》透露，為了完成若綺想要小孩的願望，卻要看著她強顏歡笑，「打擾我們很多生活的節奏，她明明是最怕痛的人，我還要幫她插針，就是一直很堅強在做這件事，然後取卵也取了好幾次，我要看她取那個氧氣、進入昏迷，每一次虛弱的起來，我就想說我的人生為什麼又有一段時間，專門拿來看著我自己很在乎的另外一半去做這件事。」

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▲▼楊昇達吐露真心話 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

由於若綺已經40歲，去醫院檢查後發現數值不太好，醫生也說「再拖可能沒辦法有小孩」，因此楊昇達不想剝奪老婆的願望，但卻坦言如今愛愛像交功課。若綺則說：「雖然我們在一起很開心沒錯，但是因為他為了完成我的夢想，他會覺得有一點痛苦，譬如他說交功課，我跟他說今天幾點一定要幹嘛，因為排卵期，但他現在就不想，我們會有一點小摩擦。」

若綺目前已取了四次卵，不過只有一顆受精卵是比較好的，她說：「那個受精卵植入成功的機率是30%而已，醫生說我們先自然，真的不行再植入那一顆。」

▲若綺備孕過程不順利 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）