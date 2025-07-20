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消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭新竹望族詐騙7千萬　一度淪清潔工

宋翊彰曾擔任「蜻蜓哥哥」，離開幼幼台後經歷大起大落人生。（翻攝蜻蜓 宋翊彰臉書粉專）

▲宋翊彰曾擔任「蜻蜓哥哥」，離開幼幼台後經歷大起大落人生。（翻攝蜻蜓 宋翊彰臉書粉專）

圖文／鏡週刊

還記得以前幼幼台的「蜻蜓哥哥」宋翊彰嗎？他已經淡出螢光幕12年，原來他這10年跑去大陸發展，從哥哥變成製作人、還自己創業當老闆，然而，返台後卻遭遇詐騙，被一名自稱「新竹望族」的張姓男子以購買土地興建飯店為由，騙走了超過7千萬元的積蓄。宋翊彰無奈表示：「他消失了，因為他，我討厭台灣的司法，我找得到他，但他賴皮，我知道他有錢，但已經脫產了！」

宋翊彰回想以前在兒童台時擔任「哥哥」的歲月，坦言當時壓力不小，稍有不慎就會被罵，擺臭臉就會挨罵，舞步跳錯也會被指責不整齊。談到離開兒童台的原因透露，當年已經服務10年，電視台台長鼓勵他：「蜻蜓長大了，翅膀硬了，應該去翱翔一下，把舞台留給弟弟妹妹」。後來他有機會到中國的電視台，受邀擔任導師培養主持人，一待便是十年，非常滿意當地的待遇，「那邊的收入多好多倍，很開心」，直到疫情前，因母親生病才返回台灣。

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宋翊彰返台後曾失業，為了讓媽媽安心，他去遊樂園應徵工作，即使當掃地、拖地的清潔員也欣然接受。半年後他升任店長，卻因此慘遭同事排擠，只做了8個月便離職。因喜愛與孩童互動，他隨後又在另一家遊樂園工作一年多，轉行教小朋友體能課，甚至還辦比賽，讓那些喜歡表演的小朋友都有機會上台。

宋翊彰離開兒童台許多年，坦承害怕被遺忘。有次他偶遇「香蕉哥哥」，趕緊衝上去想打個招呼，卻被對方經紀人誤認為狂粉而制止，「你不要碰我家藝人！」宋翊彰當場傻眼又好笑，趕緊解釋：「我是蜻蜓啦！」


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蜻蜓哥哥鏡週刊

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