胡瓜華視節目塵埃落定？　搭檔除夕班底歐弟陳亞蘭端出《最強大綜藝》

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥胡瓜今天出席「歌之饕宴13-星光熠熠陳怡婷演唱會」力挺歌手陳怡婷，並合唱〈憂愁的牡丹〉等歌曲。不過胡瓜今天透露，華視不斷找他準備開綜藝節目《最強大綜藝》（暫訂），但是今年因為《下面一位》與《胡來旅行社》等節目都必須錄影，華視節目可能得等到明年才有辦法錄影。

▲胡瓜開場唱包青天。（圖／寶吉祥集團）

胡瓜很感謝寶吉祥集團，提供很多吃資源給歌手，因為很多人是相關科系畢業，卻沒有舞台可演出，歌手在離開《明日之星》後，真的有舞台可以演出，是很幸福的事，認為這是她人生的歷練，願意提供場地跟環境。

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▲賴慧如(左起)與胡瓜跟陳怡婷一起演唱。（圖／寶吉祥集團）

胡瓜昨天也到現場聽彩排，與陳怡婷搭檔演出，帶著王朝與馬漢現身就唱招牌的〈包青天〉，更與賴慧如跟陳怡婷合唱〈憂愁的牡丹〉，胡瓜說接下來還有台中場的「鑽石舞台」要演出，幸好該緊張都緊張完了，認為三度演出，要放輕鬆一點才表演的好。幸好演出者好手都是頂尖好手，包括洪榮宏、李翊君、曾心梅等等，都是老經驗歌手，都很放心，最主要要放鬆，並透露明年三月也會在北流演出。

胡瓜這兩年在ＹＴ的《下面一位》點閱超高，最近更是香港日本都去了，訪問曾志偉的最新內容，才兩天已衝破八十萬了，並笑說「當初去找他（曾志偉）也是始料未及，我們很久沒碰面，也錄一集台灣秘境，內容沒有節目拍過，是因為公婆是我的粉絲才給我拍。」

胡瓜透露，「曾志偉很愛看餐廳秀，看了覺得很有趣，常常跟我聊，我也拷貝很多帶子給他看，他主持跟我們學很多，變成香港扛霸子，他跟曾寶儀反應都很靈活。大環境跟不上，很多優秀藝人被大環境犧牲掉。香港現在節目是素人，我們走日本的路線，除夕節目也都很像，不是韓風，台灣早期改太多日本歌，受日本文化影響很重。」

被問到大哥余天被誤傳死訊，胡瓜則說，「我也被傳過啊，還說柔安哭得要死，假新聞太多，真心希望跟余大哥出來演出，他是非常優秀的藝人。」

胡瓜也透露，華視新節目其實過完年就一直在談，我個人說不是很想做節目，認為電視台應該要先了解綜藝生態，還要考慮到長期做的問題，就算做到第一名，可能收入都不夠，有置入的節目，無法長遠，撐不下去，怕白忙，我也很忙，下面一位很忙，他們企圖性九成，但剩下那一成的變化很大，節目短劇也有，觀眾期待看過去的綜藝節目，還有外景跟民眾接觸，內容才會很強。

胡瓜認為做除夕特別節目很容易，但每週播一集能量會消耗，比如說像炎上是好節目，但不可能每周都有，一年52集內容又要不一樣，最原始好做的是歌唱比賽，23年的《大集合》單元道具一直在換，很辛苦，做起來都不容易。