葉珂退圈1年復出了！狂創700萬紀錄　「切割黃曉明」：不吃二次虧

記者張筱涵／綜合報導

在沉寂近一年後，網紅葉珂於7月18日強勢復出直播，吸引超過10萬人同時在線，累積觀看次數更高達700萬，瞬間成為熱門話題人物。

▲葉珂復出直播吸引10萬人同時觀看。（圖／翻攝自微博）



葉珂在18日直播中展現自然、輕鬆的狀態，與觀眾分享生活理念與植物日常，呼籲年輕女性避免過度醫美、珍惜自然美，成功塑造出獨立自主的女性形象。

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對於復播，有網友讚賞葉珂情緒穩定、應對自如，成功轉型為知性女性；也有質疑聲音認為直播為未來帶貨鋪路，且對於「是否生女」的傳聞避而不談，疑似刻意維持神秘感炒作流量。值得注意的是，網紅「妖怪」曾於4月爆料葉珂在上海產女，並指黃曉明全程陪產，但該爆料人過去多次反轉說法，且無官方證實，可信度受到質疑，且直播當日，不少網友湧入留言「生沒生」，但葉珂始終未回應。

另外，再被提到的是，葉珂6月底曾發出999朵玫瑰的照片，被問到是不是黃曉明送的時，她明確表示「別扯～都各自新生活～」「不吃二次虧」，間接證實已徹底分手。其實，他們於2024年9月公開戀情，短短2個月後，黃曉明就因私生活風波鞠躬道歉，兩人也陸續刪除公開互動，一直到今年4月，葉珂被爆在上海產女，黃曉明未回應，雙方關係再掀話題。

▲葉珂切割黃曉明。（圖／翻攝自微博）



此外，葉珂過去也被牽扯進「名媛培訓班」風波，由於她2024年曾與演員杜淳妻子王燦等人合照，畫風相似於培訓班傳聞，引發外界質疑。對此，王燦已多次直播澄清，強調與葉珂為朋友生日聚會初次見面，並表示若證實參加過名媛班將「永久退網」。