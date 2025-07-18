徐乃麟玩遊戲記憶斷片遭眾人嘲笑　爆料許孟哲將生老三眾人震驚

記者葉文正／台北報導

華視綜藝節目《天才衝衝衝》主持群由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持，本週最新一集笑料滿滿，邀請來賓吳怡霈、曾智希、許孟哲、楊子儀、夏宇童、明杰、王晴、舒子晨、林可、倪暄，一同上節目挑戰「字首TEMPO」、「急中生字ㄅㄆㄇ」、「單位TEMPO」。

▲曾國城(左起)、巫苡萱、夏宇童、徐乃麟，夏宇童被關心懷孕要加油。（圖／華視提供）

許孟哲上場狀況連連，遭到徐乃麟起疑是否是他妻子趙孟姿又懷孕了，壓力變大才表現異常。同隊剛新婚的夏宇童則被徐乃麟勸要加油。

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▲徐乃麟(右)玩遊戲失意被嘲笑。（圖／華視提供）



在單元「急中生字ㄅㄆㄇ」一開始徐乃麟隊的成員許孟哲馬上遭籃籃KO，讓徐乃麟看不下去問，你今天是怎麼了？狀況不好，是不是老婆懷老三，壓力太大，許孟哲急撇清，沒有懷老三這事。大家七嘴八舌討論是否是因為還沒三個月所以不能說，逼得許孟哲自暴自棄的說:「真的沒有懷老三，單純就是我不好。」

徐乃麟馬上說:「沒關係的，郭富城59歲都還讓他老婆懷孕，你可以的。」讓許孟哲哭笑不得表示，我沒有在擔心歲數問題，是真的沒有老三!接續下一棒的夏宇童一上場徐乃麟馬上表示，妳今天表現太好一副就是懷孕的樣子，夏宇童大喊:「沒有啦!」徐乃麟則關心的說:「要加油，孫協志也年紀不小了。」徐凱希忍不住說:「今天到底都在聊什麼，幫5566湊對嗎?」許孟哲挺兄弟表示，不用為孫協志擔心，他還沒59歲，眾人爆笑。



調侃完大家一輪後輪到徐乃麟自己上場，對上曾國城，兩位主持人決戰關鍵一題，為了不想輸徐乃麟還先偷看題目，在遊戲開始後因輸給曾國城而不服，要求上訴再玩一題，連續玩兩題後還是沒有改變結果，徐乃麟不認輸像小朋友一樣要求再玩，希望可以玩到贏，第三題翻開題目前，大家紛紛提醒徐乃麟這題是你剛剛先看過的，秒失憶的徐乃麟完全沒印象，一旁的徐凱希和張文綺試圖幫他喚起記憶，但當事人仍然想不起來，眾人無情嘲笑。



巫苡萱自從待在國家圖書館讀書後，一直受到徐乃麟拿出來虧，遊戲「單位TEMPO」開始後，巫苡萱馬上出超難單位題，擊敗學姐徐凱希，隨後與巫苡萱同隊籃籃也出難題，幹掉楊子儀，徐乃麟不忍直接說:「曾國城這一隊的心機都好重，左右夾攻。」許孟哲說:「你們主持人都不照顧來賓的。」學姐張文綺馬上跳出來道歉表示，我不知道我兩個師妹是這種為人，好怕好怕。更多爆笑內容，就在每週六晚間10點華視主頻《天才衝衝衝》。