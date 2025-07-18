直播主賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」　圤智雨怒轟：已觸法

記者劉宛欣／綜合報導

知名TikTok公益網紅「賓賓哥」疑似板橋亞東醫院內進行直播拍攝，引發社會輿論熱議。網紅圤智雨公開斥責，直指賓賓哥的行為不僅觸法，更無視病患隱私與尊嚴，直言：「小學生都知道醫院不能直播，他怎麼會不知道？」此行為已違反《醫療法》及《社會秩序維護法》，並呼籲相關單位介入調查，以避免類似事件重演。

▲賓賓哥在醫院內直播還批評醫師診斷。（圖／翻攝自抖音）

圤智雨進一步指出，賓賓哥在未經醫院正式授權的情況下，於病患意識不清時進行直播，即便家屬口頭同意也不足以合法化此行為。此外，賓賓哥在直播中公開否定主治醫師的診斷，並自稱病患「頂多剩兩週」，與家屬所引述的醫生診斷「大約還能撐一年」相矛盾。此舉不僅讓家屬感到混亂，更造成醫病信任的崩解。

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▲賓賓哥遭批違法還傷害病患、家屬。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

圤智雨怒批賓賓哥：「你有醫師執照嗎？半路出家的法師，現在也能當醫生了嗎？」認為這種行為已超出公益的範疇，反而對病患及家屬造成傷害，《醫療法》明定不得擾亂醫療秩序，未經病患同意擅自拍攝及蒐集個資，也可能觸犯《個資法》，而散播不實醫療訊息導致社會恐慌，還可能違反《社會秩序維護法》，圤智雨為此呼籲衛福部及相關單位正視此事，徹查賓賓哥並加強對醫療場域的監管。