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《書卷一夢》結局劉宇寧、李一桐狂撒糖！台星黃維德反派演技封神

記者黃庠棻／台北報導

奇幻古裝愛情劇《書卷一夢》大結局圓滿落幕，劇中紙片人全員覺醒，聯手打破劇本設定、改寫命運的熱血走向引爆全網熱議，CP感十足的李一桐與劉宇寧受訪時暢聊不為人知的吻戲幕後花絮並大方互誇，甜蜜互動讓劇迷直呼太上頭。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《書卷一夢》融合穿越、反套路、雙重身分等熱門設定，李一桐飾演的現代演員「宋小魚」穿進自己即將拍攝的劇本《清寧一夢》裡，成為命運悲慘的女主「宋一夢」，她原本只想改寫劇本、保命求生，卻在一次次與角色的相處中，逐漸產生真實情感；劉宇寧則分飾冷酷七皇子「南珩」與神祕深情的「離十六」兩角，讓宋一夢深陷在他不可測的魅力中，上演兩人三角戀。

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▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《書卷一夢》熱播，由台灣演員黃維德飾演的反派「高長隱」也成為劇迷熱議的焦點，他飾演操控朝局多年的大靖宰相，殺死皇后，使外甥南珩背負罪名長達20年，卻堅稱一切都是在為南珩日後登上皇位鋪路，最終南珩大義滅親，與皇帝聯手設局令其伏誅。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

在獄中與劉宇寧訣別一幕，黃維德把高長隱面對外甥時的複雜情感層層遞進，最後吟詩飲毒自盡、佛珠落地的鏡頭更被觀眾盛讚導演細節封神。《書卷一夢》終章裡，南珩明知一旦違逆劇本設定、試圖改寫命運，可能會付出生命代價，仍堅定選擇不受操控，而他的宿敵楚歸鴻（王佑碩飾）發動謀反，意圖奪權弒君，大戰一觸即發。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲台灣演員黃維德在《書卷一夢》飾演反派「高長隱」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

就在陷入絕境之際，宋一夢察覺只要自己死亡，就能啟動輪迴、重置時間，在歷經生死洗牌後，南珩跟宋一夢率領眾人成功逆轉全局，楚歸鴻兵敗自刎，南珩登基為帝，宋一夢則奔走民間，致力改善百姓生活。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

大結局彩蛋中，南珩穿越至現代成為頂流男星南楓，與宋一夢在拍攝現場重逢，她毫不猶豫地撲到他懷裡，送上無尾熊抱，兩人甜蜜熱吻，為全劇畫下浪漫完結。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

受訪時，李一桐形容《書卷一夢》是部重口味的劇，前期重癲、後期重虐、重燃、重甜，其中她最喜歡宋一夢在屋頂幫離十六塗藥的場景「那場戲是兩人第一次談心，也是彼此真正敞開心扉的時刻，我配音時看了真的忍不住嘴角上揚。」

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

戲中多段轉場特效引起熱烈討論，李一桐說「我一個轉身就從現代轉到古代床上那場戲，其實是在最後一天拍的，因為要讓我演的宋小魚跟宋一夢兩個角色絲滑完美的融合，所以我就不停地轉圈，那天我轉了應該有46遍吧！」

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

李一桐還分享不少幕後趣事，例如她本想讓自己家的狗狗「肉肉」演出劇中像貓的狗一角，結果卻因為演技太差被退貨，拍攝時她也會到處託人照顧狗狗，她說「我常把肉肉寄在曾舜晞那，他就像是我在橫店的寵物寄放點，劉宇寧的狗狗叫呆米，還會跟我家的肉肉互相追求，現場簡直像狗狗戀愛番外篇。」

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

李一桐跟劉宇寧拍攝期間默契十足，不僅戲中情感真摯，戲外也是互誇不停，她誇劉宇寧把聲線、角色狀態都拿捏得非常好；劉宇寧則稱李一桐演技鬆弛、節奏感準確。值得一提的是，拍攝吻戲時，由於兩人身高差將近27公分，李一桐頗為吃力，劉宇寧總會貼心地托住她的後脖頸，不讓她太累，堪稱是最暖男主角。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外，因戲人氣飆漲的劉宇寧被粉絲譽為大男主逆襲本尊，他謙虛地說「我從出道就覺得自己像幸運中了彩券，但中獎後還是要靠苦練撐住。」他不僅兼顧歌手與演員身分，拍戲期間更自帶演技老師隨行，「我不敢讓自己鬆懈，要是3天沒工作我就會焦慮，一定要開直播讓粉絲知道我還在這行混。」

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《書卷一夢》劇終後李一桐表示，身為周星馳的粉絲，她想趁這次機會把自己搞笑的一面交給大家評判，在拿到這個可以無限重開的劇本後，她也問自己，如果給她重新再選的機會，她會怎麼抉擇？但她的答案從沒變過，人生所有的選擇，她都不後悔。劉宇寧也在微博寫下「這個夢。很長。夢裡。啥都有。夢裡。拼盡全力。但。包容遺憾。」感性地與角色告別。《書卷一夢》全集已在愛奇藝國際站上線。

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《書卷一夢》由李一桐與劉宇寧主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

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書卷一夢劉宇寧李一桐黃維德

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