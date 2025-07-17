蕾菈出國解放比基尼！　「辣度穿不出去」超兇上圍全看光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蕾菈（Lyla）日前首度參加健美比賽，獲得了亮眼成績，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG曬出一系列出國度假時身穿比基尼的辣照，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲蕾菈度假換上比基尼。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

透過蕾菈分享的照片可見到，她身穿一套白色兩件式泳裝，上衣是交叉肩帶設計，中間還有鏤空細節，傲人上胸一覽無遺。她下身穿著一件白色泳褲，站在度假村的泳池旁，並微微側身回眸對鏡頭微笑，還不時用手輕撫頭髮，整體氣氛相當及愜意。在其他照片中，蕾菈除了坐在泳池邊，把雙腿泡在水裡，一手輕碰池水之外，還躺在一張米色的沙模上，並對鏡頭露出撫媚表情，模樣相當放鬆。

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▲蕾菈分享泳池辣照。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈在文中透露，自己在連續一整個月忙碌後，終於抽出時間安排一趟放鬆之旅，並前往一間美麗的Villa享受度假。她開心表示，這次住的Villa環境「實在是太美太舒服了」，甚至讓她捨不得出門。此次出遊，蕾菈也精心準備新泳衣，原本打算在此趟大膽亮相，沒想到試穿後卻發現「這辣度穿不出去」，讓她笑說自己只好乖乖待在Villa裡拍拍照。