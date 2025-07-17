新垣結衣久違亮相！香汗淋漓喝飲料　日網：越來越漂亮

▲新垣結衣久違在螢光幕前亮相，為她代言多年的飲料品牌拍攝新廣告。（圖／翻攝自アサヒ飲料公式YouTubeチャンネル）

圖文／鏡週刊

有「國民老婆」之稱的日本女星新垣結衣，久違在螢光幕前亮相，為她代言多年的飲料品牌拍攝新廣告。最新廣告與花絮影片曝光，立刻引發日本網友熱議「根本沒變老」「反而越來越漂亮」很難想像新垣結衣已經37歲了。

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在這支新廣告中，新垣結衣頂著綠色棒球帽、身穿白T恤、脖子圍著長毛巾，以清爽休閒的造型現身，在炎炎夏日的棒球場觀戰，同時暢飲冰涼茶飲。自然笑容與青春氣息，讓網友們直呼「新垣結衣怎麼可能37歲了」。

新垣結衣自2009年起就成為該品牌代言人，至今已是第17年，長年累積的好感度讓她人氣居高不下。網友紛紛留言寫道「結衣真的37歲了？完全看不出來」「頭髮變長了更可愛」「綠色帽子超適合她」「還是那個清爽可愛的結衣」。

▲日本女星新垣結衣久違在螢光幕前亮相。（圖／翻攝自aragakiyui_fanspage）

而隨著她再度曝光，私生活話題也再度被提起，2021年她與因日劇《月薪嬌妻》共演而結緣的星野源宣布閃婚，成為日本演藝圈矚目夫妻。上月，星野源也罕見在自己的廣播節目中談及這段緣分。

星野源坦言，2016年拍攝《月薪嬌妻》時彼此完全沒有戀愛氛圍，雙方都因為預計未來有續集而更加自律，只以「朋友」般的演員身分相處。直到2021年播出特別篇、所有拍攝結束後，兩人的關係才開始有了變化。他強調這段戀情並非暗中發展，而是「在一切工作都結束後，才開始正式交往」，為這段婚姻揭開了令人感動的序章。

▲日本女星新垣結衣久違在螢光幕前亮相。（圖／翻攝自aragakiyui_fanspage）



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