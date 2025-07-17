《九龍城寨之圍城》他轉當武術指導！要求2鮮肉男星對戰職業拳手

記者黃庠棻／台北報導

香港電影《拼命三郎》由《黃金花》導演陳大利執導，集合資深實力派型男譚耀文及鄭浩南，聯手新生代演員林家熙和應智越共同演出，看見在疫情之下，父子兩代在香港的奮鬥與爭扎，也見到父子之間的和解和世代的新舊交替。

▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）

電影中有多場動作場面，不但有古惑仔打群架也有泰拳擂台，劇組特別邀請《九龍城寨之圍城》中表現搶眼的張文傑擔任武術指導，他大膽讓職業拳手直接和演員對打「套招太多反而不好看，我讓他們直接打混戰，演員便會使出真正的力量，讓畫面更真實。」

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▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）



張文傑從10歲開始練習武術，渉獵了詠春、跆拳道、泰拳等各種類型的武術，除了演出多部動作電影之外，近年也開始擔任武術指導。他表示為了《拼命三郎》中每個角色的個性都特別設計了不同的動作風格，像是主角譚耀文是過氣黑道大哥，對打架早已見怪不怪。

▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）

對此，譚耀文也很認同「角色邁入中年，會希望最好不要動手就解決問題，打起來也會用輕鬆的方式教訓一下對方就算了，不會往死裡打。」用打戲呈現出角色的性格和特色。

▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）



但在泰拳部份為求擂台上的真實性，張文傑特別安排泰拳教練指導，讓演員林家熙和應智越從基礎開始鍛鍊，導演陳大利說「我不是要追求華麗的招式，動作場面仍是要具有戲劇性，要打又要顧及演出，對演員而言並不容易。」

▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）

事實上，林家熙和應智越都沒有在擂台上對打的經驗，天天都打到彼此傷痕累累，應智越說「如果和職業拳手對打，我們還不用緊張，他們很專業，力度會收得剛好，比較安全，如果我們自己對打，都不知道怎麼用力才有效果，有時不小心就弄傷對方了。」

▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）



《拼命三郎》描述不再風光的江湖老大石三郎（譚耀文飾），重遇多年沒見的兒子石頭（林家熙飾）後，因替他解決一宗江湖紛爭，重遇一位恩怨糾纏不清的昔日兄弟李萬四（鄭浩南飾）。三郎為兒子解困的同時，得到李萬四為了還他人情債的一筆錢做生意，意外地東山再起。

▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）

這次子債父還的事件中，兒子重新認識父親，並受到父親的啓發而專注泰拳，想在拳界發展，兩代拼命三郎在疫情反覆的日子中逆流打拼。三郎的事業重上軌道之際，卻因與昔日兄弟的恩怨再次爆發而讓兒子受害，兒子的泰拳前途被徹底摧毁，三郎為了兒子的明天，作出最拼命的反擊。

▲《拼命三郎》由譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越主演。（圖／華映娛樂提供）