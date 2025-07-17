小樂、FEniX李承隆雙壓軸！ 12組人氣歌手接力唱「卡司曝光」

▲ 小樂受邀開唱。（圖／Ease香氛提供）



記者翁子涵／台北報導

台灣香氛品牌首度主辦夏日音樂節，將於本週末19、20日在誠品生活松菸登場，邀請小樂吳思賢、FEniX李承隆、陳竟飛、韓菲、成晞、CN吳承恩、LCY呂植宇、金在勳、VERA、薛恩Sean、Snoopy詹仕偉、Saturnday 共12組歌手與男團輪番開唱。

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▲▼ 李承隆、韓菲將輪番登台演出。（圖／Ease香氛提供）



19日率先登場的是小樂吳思賢，暌違9年最近剛推出新專輯《Let Go》，他將帶來全新作品與經典曲目，讓粉絲一次聽好聽滿；20日活動壓軸則是FEniX李承隆，也是剛推出個人首支單曲〈沒有情人的情歌〉，這首作品曾於TICC舞台初次公開，演出當下感動不少粉絲，是否會再次演唱，也成為全場矚目焦點。

韓菲擁有「最美星二代」稱號，將演唱個人創作專輯《顯化法則》多首作品，以甜美嗓音展現實力。成晞將帶來自己的經典 R&B 歌曲〈受不了〉，以情感嗓音展現舞台魅力。男團出身的CN吳承恩將演唱親自斥資六位數打造的回歸單曲〈1天1%〉，象徵以個人身份再度進軍樂壇的決心。LCY呂植宇帶來今年白色情人節推出的浪漫新作《On&On》，以溫柔旋律療癒人心。

男團VERA於2024年末推出全新專輯《Ver.25》，由巴比全創作詞，當天將演唱戀愛氛圍滿點的主打〈Baby向我走過來〉等多首人氣歌曲。人氣男團Saturnday也參與演出，這次更是小潘跟凱杰加入成團後的第一場公開演出，歌迷引領期盼，Saturnday也將帶來最新單曲〈Last Dance〉首次公開演出。

