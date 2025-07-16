簡立喆被母校學弟妹放鴿子！　到場才知「活動提前辦完忘通知」

記者蔡宜芳／綜合報導

畢業自世新大學的媒體人簡立喆，曾擔任過新聞主播，也身兼主持人、製作人等職務，是台灣專訪過最多國際名人的雙語主播。她16日在社群透露自己被母校的學生放鴿子，且對方給的理由及後續處理態度讓她相當錯愕。

▲簡立喆畢業自世新大學。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）

簡立喆透露，自己大約在半年前收到母校新聞社寄來的邀請函，對方希望她能以校友兼新聞工作者的身分，回到母校擔任課程講師。她為了信守承諾，特地提前結束出差行程，在傾盆大雨中趕回母校，準備參加演講，「卻到了現場才被告知——活動『提前辦完了』，而『忘了通知我』。」簡立喆坦言，她當下的震驚與失望難以言喻，「這不只是一場演講的缺席，更是對彼此約定與尊重的缺席。」

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簡立喆指出，自己畢業多年仍願意回母校付出時間與專業，只因對媒體後輩懷有深厚情感，盼能透過經驗分享激勵學生，「但也希望未來的你們，能學會如何珍惜這樣的信任，學會如何把『邀請』當成一份責任，而不只是形式上的流程。」

▲簡立喆在大雨中趕回母校要演講，卻被告知早就辦完活動。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）

簡立喆表示，當她聽到學生在電話中問道：「老師希望我們怎麼做來彌補您呢？」她認為自己的失望和錯愕，並不是一句「彌補」就可以抹平的，她也忍不住反問：「如果你是我，你會怎麼回應？」

簡立喆的貼文發出後，引來不少網友傻眼表示「竟然是『忘了通知』，這就有點離譜了，好像對於他人的時間跟行程，都不在意」、「太扯了，最扯的是孩子們的回覆….絲毫沒有展現出對事情的愧疚，只是想著怎麼用對價彌補」、「這個錯誤很母湯耶」，同為新聞工作者的何戎、吳宇舒也紛紛說「這真的太誇張了！主辦方應該要好好思考該怎麼樣善後道歉，尤其是對於願意用心付出的校友學長姐們」、「這真的太誇張」。