李壽根拋售7000萬大樓救病妻！　她洗腎14年「親哥捐腎」認：心情複雜

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名搞笑藝人李壽根的妻子朴智妍，4月曾吐露長期飽受病魔折磨的心情，本月2日更透露即將進行換腎手術。而李壽根近來也被發現以韓幣30億元（約新台幣7011萬元）的價格拋售名下的建物，似乎將用以支付妻子的醫療費。

▲李壽根和朴智妍結婚多年，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／yonine_jiyeon）

根據韓國土地交易平台「ValueMap」7日顯示的公開資訊中，李壽根已將位於首爾上岩洞的建築物掛牌出售。該棟建築是有3層樓高、總面積229.88平方公尺（約69坪）的小型大樓，開價為韓幣30億元。由於李壽根的妻子朴智妍近來即將進行第二次的腎臟移植手術，因此外界也推測李壽根此次拋售房產，是為了籌措老婆龐大的醫療費用。

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朴智妍在2011年懷第二胎時，曾因妊娠中毒症導致腎功能惡化，當年她雖接受了父親的腎臟移植，但術後效果不佳，依然需要洗腎。歷經了14年，她2日透露將於下個月中旬接受親哥哥的腎臟移植，「雖然心情依然複雜且小心翼翼，但會努力好好準備。」

▲朴智妍因當年懷孕的妊娠毒血症導致長年洗腎。（圖／翻攝自Instagram／yonine_jiyeon）

另一方面，李壽根是在2011年以13億韓幣（約新台幣3038萬元）購入該建築的土地，並興建大樓，與妻子朴智妍以共同名義持有，建物登記在朴智妍名下，而債務由李壽根承擔。目前該棟大樓處於閒置狀態，2022年曾作為女諧星宋恩伊製作公司「Contents Lab VIVO」的辦公大樓。考慮到購置稅、贈與稅及建築成本等，若順利出售，預估可賺取約10億韓幣（約新台幣2337萬元）的差價。