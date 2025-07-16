ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張涵雅「鼻骨骨折」傷照曝光！
雙北雨彈升級！15縣市豪大雨特報
24歲濱邊美波爆秘戀永瀨廉！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

董璇 濱崎真緒 李國超 短今 劉品言 米砂 原幹惠 蔡岳勳

李壽根拋售7000萬大樓救病妻！　她洗腎14年「親哥捐腎」認：心情複雜

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名搞笑藝人李壽根的妻子朴智妍，4月曾吐露長期飽受病魔折磨的心情，本月2日更透露即將進行換腎手術。而李壽根近來也被發現以韓幣30億元（約新台幣7011萬元）的價格拋售名下的建物，似乎將用以支付妻子的醫療費。

▲▼李壽根拋售7000萬大樓救病妻。（圖／翻攝自Instagram／yonine_jiyeon）

▲李壽根和朴智妍結婚多年，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／yonine_jiyeon）

根據韓國土地交易平台「ValueMap」7日顯示的公開資訊中，李壽根已將位於首爾上岩洞的建築物掛牌出售。該棟建築是有3層樓高、總面積229.88平方公尺（約69坪）的小型大樓，開價為韓幣30億元。由於李壽根的妻子朴智妍近來即將進行第二次的腎臟移植手術，因此外界也推測李壽根此次拋售房產，是為了籌措老婆龐大的醫療費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴智妍在2011年懷第二胎時，曾因妊娠中毒症導致腎功能惡化，當年她雖接受了父親的腎臟移植，但術後效果不佳，依然需要洗腎。歷經了14年，她2日透露將於下個月中旬接受親哥哥的腎臟移植，「雖然心情依然複雜且小心翼翼，但會努力好好準備。」

▲▼李壽根拋售7000萬大樓救病妻。（圖／翻攝自Instagram／yonine_jiyeon）

▲朴智妍因當年懷孕的妊娠毒血症導致長年洗腎。（圖／翻攝自Instagram／yonine_jiyeon）

另一方面，李壽根是在2011年以13億韓幣（約新台幣3038萬元）購入該建築的土地，並興建大樓，與妻子朴智妍以共同名義持有，建物登記在朴智妍名下，而債務由李壽根承擔。目前該棟大樓處於閒置狀態，2022年曾作為女諧星宋恩伊製作公司「Contents Lab VIVO」的辦公大樓。考慮到購置稅、贈與稅及建築成本等，若順利出售，預估可賺取約10億韓幣（約新台幣2337萬元）的差價。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李壽根

推薦閱讀

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！　怒控一劍浣春秋惡評要求出面道歉

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！　怒控一劍浣春秋惡評要求出面道歉

7/15 18:12

獨家／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」

獨家／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」

5小時前

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉　發聲：140萬港幣已全數償還

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉　發聲：140萬港幣已全數償還

12小時前

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

3小時前

台健身國手睡夢中離世！享年46歲　夢多曾受指導：兄弟一路好走

台健身國手睡夢中離世！享年46歲　夢多曾受指導：兄弟一路好走

13小時前

GD台北做了「一件從不會做的事」　李洙赫：說真的，我的心融化了

GD台北做了「一件從不會做的事」　李洙赫：說真的，我的心融化了

4小時前

GD後台「合照關穎」親切說再見！　她放大看驚覺：處處都是細節

GD後台「合照關穎」親切說再見！　她放大看驚覺：處處都是細節

7小時前

「義渠王」高雲翔前妻董璇宣布再婚！　嫁小9歲《慶餘年》男星

「義渠王」高雲翔前妻董璇宣布再婚！　嫁小9歲《慶餘年》男星

7/15 21:44

鳳梨驚傳「遭子彈掃射」發文報平安！　黑底白字曝現況

鳳梨驚傳「遭子彈掃射」發文報平安！　黑底白字曝現況

3小時前

李國超「不碰紅黃牌機車」　曝關鍵原因掀共鳴：台灣不是玩車的地方

李國超「不碰紅黃牌機車」　曝關鍵原因掀共鳴：台灣不是玩車的地方

7/15 20:55

火辣空姐脫了「上空趴桌」推寫真集！街頭屁股蛋見客　羞認：沒做防護

火辣空姐脫了「上空趴桌」推寫真集！街頭屁股蛋見客　羞認：沒做防護

5小時前

米砂改當上班族3年「轉職近況曝光」！　狂學12技能寫網頁程式碼

米砂改當上班族3年「轉職近況曝光」！　狂學12技能寫網頁程式碼

7/14 14:31

熱門影音

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
吳宗憲自爆「拿了一堆GD的票」

吳宗憲自爆「拿了一堆GD的票」
F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉
GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼
粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD
GD為「台北」做三行詩告白 鏡頭前害羞賣萌 ...超可愛＞＜

GD為「台北」做三行詩告白 鏡頭前害羞賣萌 ...超可愛＞＜
GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮
神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
林志玲一家三口出遊被捕捉 AKIRA抱3歲兒...耐心陪玩！

林志玲一家三口出遊被捕捉 AKIRA抱3歲兒...耐心陪玩！
連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜
GD聚會周杰倫後離台　歐巴下次快點再來QQ

GD聚會周杰倫後離台　歐巴下次快點再來QQ

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

林俊傑曝「罹心臟病」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟」

林俊傑曝「罹心臟病」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟」

峮峮公開隨身包「隨時要香香的」　拍廣告「展女王氣勢」全場狂讚

峮峮公開隨身包「隨時要香香的」　拍廣告「展女王氣勢」全場狂讚

B2花八位數「找SJ銀赫主持」　談小S復工進度仍然未知

B2花八位數「找SJ銀赫主持」　談小S復工進度仍然未知

陳柏霖被爆娶回13年女友庭瑄　露面回應：有好事會告訴大家

陳柏霖被爆娶回13年女友庭瑄　露面回應：有好事會告訴大家

吳宗憲自爆「拿一堆GD演唱會的票」　手上節目僅剩《玩很大》：讓我離開

吳宗憲自爆「拿一堆GD演唱會的票」　手上節目僅剩《玩很大》：讓我離開

5566登S2O開唱〈無所謂〉〈我難過〉　王仁甫被要求「射我」：我不是紅姐XD

5566登S2O開唱〈無所謂〉〈我難過〉　王仁甫被要求「射我」：我不是紅姐XD

GD「突看向包廂」喊：太陽.大聲！ 談BIGBANG 20週年「成員將合體」

GD「突看向包廂」喊：太陽.大聲！ 談BIGBANG 20週年「成員將合體」

GD教學〈Crayon〉應援被搶拍　放棄苦笑撂中文：沒關係啊..

GD教學〈Crayon〉應援被搶拍　放棄苦笑撂中文：沒關係啊..

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

阿部瑪利亞「同居體驗」畫面太美　躺床露逆天長腿..太香爹斯！

阿部瑪利亞「同居體驗」畫面太美　躺床露逆天長腿..太香爹斯！

看更多

司機幫收輪椅乘客連道謝　雙方善意互動充滿人情味

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」：動作過了

42分鐘前0

哭著也要唱台日女聲實境出發　《木曜》推手孵《走唱計劃白皮書》

54分鐘前0

簡立喆被母校學弟妹放鴿子！　到場才知「活動提前辦完忘通知」

59分鐘前0

黃豪平爆料與女友有「睡前儀式」　透露做那件事有助睡眠

1小時前0

本土劇娜美自爆遭2騷擾！男星摳手心暗示　導演嗆她「很久沒被撞？」

1小時前22

高文音斜槓直擊手術現場　大嘆「外科不是人幹的」

2小時前42

劉雨柔順產女兒！醫護驚呼「也太長了」　她喜曝全家福

2小時前20

林心如海邊度假曬美照「洩49歲真實狀態」！　網看暈：根本是25歲

3小時前1619

鳳梨驚傳「遭子彈掃射」發文報平安！　黑底白字曝現況

3小時前10

李壽根拋售7000萬大樓救病妻！　她洗腎14年「親哥捐腎」認：心情複雜

讀者迴響

熱門新聞

  1. 前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉
    7/15 18:1281
  2. 林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州
    5小時前4022
  3. 向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉
    12小時前2216
  4. 鳳梨遭逮歹徒開連開多槍「本人狀況曝光」
    3小時前2618
  5. 台健身國手睡夢中離世！享年46歲
    13小時前3022
  6. GD台北做了「一件從不會做的事」
    4小時前282
  7. GD後台「合照關穎」親切說再見！
    7小時前1
  8. 「義渠王」前妻宣布再婚！嫁小9歲《慶餘年》男星
    7/15 21:44101
  9. 鳳梨驚傳「遭子彈掃射」發文報平安
    3小時前2817
  10. 李國超「不碰紅黃牌機車」原因掀共鳴：台灣不是玩車的地方
    7/15 20:556825
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合