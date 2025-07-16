大元嫁鼓鼓5個月宣布喜訊！看新聞才知庭瑄傳婚訊…閨蜜反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星大元（林艾璇）和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑12年，小倆口在2月底雙雙在社群發文報喜，正式宣布完成結婚登記，還曬出一系列甜蜜婚紗照，讓大批網友紛紛獻上祝福。今（16）日又宣布最新喜訊，簽入「抓馬文化」經紀公司成為方志友師妹。

▲「大元」林艾璇驚喜宣布好消息。（圖／記者湯興漢攝）

大元出道第15年，轉型演員之後，演技逐漸備受肯定，還以《愛的噩夢》入圍「台北電影獎」，她因緣際會與「抓馬文化」合作，開啟新的演藝里程碑，公司內也恰好有合作過且欣賞的演員方志友，直呼「希望能和志友一樣在戲劇上有亮眼的成績，也希望之後有機會可以參與公司製作的戲劇，往世界各地發展。」

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▲「大元」林艾璇驚喜宣布好消息。（圖／記者湯興漢攝）



雖然與鼓鼓結婚，但大元絲毫未減少對演藝工作的企圖心，先前給自己安排了戲劇課程，希望再精進演技。對於未來，她也不以人妻身分設限，問她是否會設限親密戲或穿著尺度？她回答「不會，另一半很尊重的我工作，我也是尊重專業，如果有自己喜歡的劇本和角色就算演床戲也不排斥，只要先告知對方即可。」

▲「大元」林艾璇驚喜宣布好消息。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，大元被問及Popu Lady團員庭瑄被爆將和情牽13年的陳柏霖到海外結婚，坦言自己看到新聞驚呼「蛤！怎麼可能。」還開玩笑問好友怎麼有好消息沒跟說，沒想到庭瑄回覆「對啊，如果有的話會跟妳們說。」也分享閨蜜對婚姻的看法「她都說未來的事，未來再說，她是走一步算一步的人，有好消息會說。」

▲大元被問及聽到庭瑄被爆婚事的反應。（圖／記者湯興漢攝）

此外，大元也表示庭瑄從沒分享過要在國外辦婚禮的事情，被問到如果是看臉書才知道庭瑄婚訊，她睜大眼回「她會被我們4個人罵死。」自己登記結婚時也有告訴Popu Lady團員，5人的好感情依舊。