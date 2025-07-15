小S全家飛澳洲散心被偶遇！　「現身飯店大廳」背影照曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年初病逝日本，妹妹小S（徐熙娣）演藝工作全面停工，最近一家人似乎跑到澳洲散心，在飯店辦理入住的模樣，全被一名偶遇的網友拍下後PO上網，照片曝光後，立刻掀起討論。

▲小S一家被目擊現身澳洲。（圖／翻攝自小紅書）

一名網友透過小紅書發文曬出背影照，並在文中分享自己遇到小S一家的經歷，地點就在高級飯店的接待大廳。該網友透露，因為趕時間未能上前打招呼，但從外型特徵與家族成員組合判斷，「肯定是他們」，當時小S與老公許雅鈞及兩位女兒正在辦理入住手續。

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該網友還表示，當下最先被吸引的其實是小S的二女兒Lily，她以一頭亮麗順滑的長髮和纖細身形吸引目光，讓他不禁多看幾眼。隨後便看到一旁戴著有色墨鏡的男子，正是許雅鈞本人，接著注意到身旁短髮的女子就是小S，一家人令他印象深刻。

▲小S一家被目擊現身澳洲。（圖／翻攝自小紅書）

照片曝光後，立刻吸引其他網友留言「保佑熙娣」、「希望她在悉尼能好好散散心」，也有眼尖的網友發現，照片中不見S媽的身影，因此留言好奇問道「為什麼不帶她媽去呢？」事實上，小S先前才露面二女兒Lily的畫展，目前仍全面停工。對於復工進度，製作人B2昨（14）日出席記者會坦言最近沒去騷擾對方，「因為我覺得有時候我們有一個默契，當一個好朋友，最好的方式有時候是不打擾，所以我們有一個默契，我還是不太會去問他說：『你在幹嘛？』她偶爾問我收視率，我會說不錯，類似這種，我們大概一個月就聊幾次這個。」