陳大天閃兵…舞台劇遭換角！他「開演前一週緊急救火」練到講夢話

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場今年7月好事不間斷，上周才在台灣第一個表演藝術獎項「臺北戲劇獎」中以兩部作品《最後14堂星期二的課》與《親愛的彼得先生》，一舉奪得「戲劇類男演員」與「音樂劇類女演員」兩項大獎，成為頒獎典禮上最耀眼的團隊之一。

▲《三個傻瓜》原本陳大天的角色改由王為演出。（圖／果陀劇場提供）

改編自全球知名同名電影的音樂劇《三個傻瓜》，世界首演從台灣開始，劇中除了三位傻瓜主角外，還有一位古板聰明的學生查多，原本為陳大天主演，後來改由王為飾演。劇中的他只愛念書，把不循規蹈矩的「藍丘」（楊奇煜飾）作為假想敵，兩人的對立關係亦成為劇中一大亮點。

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甫在臺北戲劇獎入圍音樂劇類男主角的王為，臨危受命在高雄場次演出前一周接演查多一角，他坦承當時內心真的很煎熬，曾經問過自己「你瘋了嗎？一週時間而已，怎麼可能啦！」坐車、騎車、吃飯、洗澡、睡覺都在想、都在練，甚至被同是劇場演員的太太方宥心抓到在說夢話。

▲《三個傻瓜》原本陳大天的角色改由王為演出。（圖／果陀劇場提供）

而這個角色不僅跳舞，劇中還有一段B-box的Solo，王為謙虛地說「好在有音樂設計丁丁老師的指導，讓我在短時間內能有一點點樣子，如果大家有覺得像，那是老師教得好。」如今這齣戲巡迴多場後，已能融入角色的他，相信可以讓觀眾看到不一樣的查多。

對於自己出演的角色，王為笑說「其實我本人不太像查多，我覺得自己像藍丘多一些，小時候曾跟父母說過，我覺得數學學到一定程度就好，對未來沒有幫助，直接被臭罵一頓；也有過阿漢的行動，曾自己偷偷辦理休學（觀光系），再偷偷報名大學重考，最後才考上文化大學國劇系。」

王為從2007年出道，戲齡有18年之久的寶藏演員，不只舞台劇、音樂劇的演出，在電視、電影、廣告、MV都看得到他的身影，更在首屆臺北戲劇獎入圍音樂劇類最佳男演員，能量爆發的他也將在《三個傻瓜》中有更多亮眼的展現。