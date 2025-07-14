胡瓜力挺前女婿！李進良衰捲「非法電波事件」曝診所情況　暖心感謝小禎

記者孟育民／台北報導

整形名醫李進良7日爆出診所遭檢警搜索，起因為診所疑似非法進口鳳凰電波等高價儀器，還有重複使用探頭的情形，事後他嚴正否認了報導的所有內容，並強調診所並無違法情事。李進良今（14日）力挺胡瓜「鑽石舞台」，現身媒體餐敘，再次喊冤說：「檢查以後就沒有任何不法的東西，也出示了原廠的探頭、機器的證明，也跟警察回去做智慧財產的調查。」

▲▼胡瓜、李進良合體。（圖／記者孟育民攝）

李進良澄清不實報導，更直呼：「瓜哥的前女婿是不會用是一個不用使用無限使用探頭的人，有來過診所就知道，那個探頭都是在你面前裝上去的，然後再還給你，這個要如何無限使用我也不知道。」被問到有無影響診所生意？他說不減反而增加：「診所經營的客人都是老客戶，大家都知道不容易發生，生意有稍微再好一點，因為有凝聚力，所有增加的業績都來贊助鑽石舞台之夜了。」

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▲李進良還原診所情況。（圖／記者孟育民攝）

對於小禎力挺發文「他絕不是會在專業方面貪小便宜的人，因為他深知一點小動作就會被無限放大」，李進良今天再度說：「每次在最重要的時候，都是瓜哥跟小禎、歐弟和柔安姐力挺。」在旁的胡瓜表示當初看到新聞就關心李進良，「我就傳簡訊『你還好嗎？』我只是想慰問他。」用行動力挺前女婿。