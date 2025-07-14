梁世宗神隱4年胖一圈！發福圓臉、瞇瞇眼亂髮　新劇對戲秀智爆熱議

文／妞新聞

韓劇迷還記得他嗎？擁有《浪漫醫生金師傅》、《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》、 《我的國家》等人氣代表作，韓國演員「梁世宗」戲劇圈一出道就爆紅受封怪物新人、奪得百想藝術大賞男子新人獎肯定，帥氣的花美男外表，加上清新斯文氣質，讓他也同步擠身新生代演技男神行列，沒想到當完兵…一切都變了！？

退伍後發福一大圈

梁世宗對戲秀智爆熱議

梁世宗佳作不斷，也被演藝圈公認是最有潛力的男演員，不過他在2020年入伍服役，隔年年底退伍後，直接神隱4年沒有新作品，直到去年帶著Netflix韓劇《我的女神室友斗娜》攜手「國民初戀」秀智回歸小螢幕，不過好久不見的他，外型似乎發福一大圈，臉圓到快看不出是當初的小鮮肉，讓大批網友表示：「是不是該身材管理一下？」

新劇公開更胖了？

《下流大盜》發佈會又被說身材

▲梁世宗新劇公開。（圖／IG@izitmag_）

▲梁世宗新劇發佈會又被說身材。（圖／naver、naver）

在《我的女神室友斗娜》大結局之後，梁世宗再度帶來2年的影劇空白期，終於在近日出演Disney+新韓劇《下流大盜》，以1970年代真實事件為背景，改編自同名網絡漫畫，他將飾演靠詐騙和偷竊為生的社會底層人物「吳熙東」，還會與柳承龍、林秀晶有精彩對手戲。

在稍早的發佈會上，似乎是因應角色設定，梁世宗以一頭捲捲亂髮亮相，但是身形、臉型似乎…更圓了？相較於上一部作品，梁世宗的臉明顯又圓了1倍，下顎腺完全消失，離印象中的清新男神形象越來越遠了，網友也驚呆大呼：「是身體出狀況嗎？」、「為戲刻意增肥？」連韓媒都改以『可愛肉嘟嘟』來形容他。

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