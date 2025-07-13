樂天Dora生日趴「9男粉套絲襪圍繞合照」　甜喊：世界剛剛好

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，樂天7月班表曝光不見她的名字，最近Dora提早舉辦生日會，吸引不少粉絲到場支持，事後更在社群PO出一張被9名男粉絲圍繞的照片，似乎已漸漸走出風波，引發討論。

▲Dora被9男圍繞。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

透過Dora分享的照片可見到，她將頭髮紮起，臉上的妝容相當精緻，並對鏡頭露出神采奕奕的笑容。她身穿一件白色短洋裝，平口低胸剪裁，辣露呼之欲出的上圍，彎腰的同時更是倒出了深邃事業線。下半身則搭配同色系的尖頭鞋，一旁則有9名臉上套著絲襪的男粉絲們與她開心合影，收到了不少祝福的她更在文中表示：「不是生日讓我快樂，是你們在的那個片刻，世界剛剛好。」

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▲Dora日前舉辦生日趴。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

事實上，Dora目前工作全面停擺，在介入富商婚姻的風波爆出時，就取消高雄龍舟錦標賽工作，當時對外說明是因為「身體狀況不佳」，接下來也持續缺席樂天的應援活動，就連7月班表也不見排班。然而，根據知情人士透露，球團目前對她的處理態度感到頗為無奈，希望她能親自發表聲明，但事後在看了她的聲明後，認為恐怕難以平息外界質疑。