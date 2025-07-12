賈靜雯朝聖GD「發文4字惹怒」遭疑拿公關票　經紀人低調曝現況！

記者黃庠棻／台北報導

南韓天王G-Dragon（GD）近日到台灣一連舉辦3天演唱會，11日首場有許多藝人都到場朝聖，像是楊謹華、王彩樺、春風等人。賈靜雯後續也發出在小巨蛋內的自拍照，卻因貼文中的「瞬間圈粉」四字意外掀起粉絲間的爭議，更有不少人直指她「拿公關票」，稍早她發文澄清是自己買票。對此，賈靜雯的經紀人也分享了她的現況。

▲賈靜雯朝聖GD，卻意外引發歌迷不滿。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

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賈靜雯11日因被懷疑似乎是拿G-dragon（GD）的公關票進場，加上貼文裡的「瞬間圈粉」4個字，讓不少喜歡GD多年的粉絲感到不滿，紛紛留言出征。對此，她12日早上附上雙手合十的表情符號表示「可愛的粉絲們請息怒」同時強調自己「有付錢買票進場」。

▲賈靜雯發文澄清是自己買票進場，並非拿公關票。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

對此，《ETtoday星光雲》傳訊關心賈靜雯現況，被問及心情是否受到影響，經紀人低調表示「靜雯姐沒事的，真的很謝謝你們的關心，也辛苦你們了」，並附上加油的表情符號，經紀人也特別提到「可以理解粉絲的心情」，希望說明之後可以讓歌迷平息憤怒。

▲賈靜雯透過經紀人曝光現況。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）