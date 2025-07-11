橋本環奈、中川大志爆即將結婚！　女方事務所首回應「沒否認」

記者劉宛欣／綜合報導

擁有「千年一遇美少女」封號的日本女星橋本環奈，近日被日媒爆料正與男友中川大志準備結婚，令人意外的是，5月兩人才傳出分手消息。據《女性SEVEN》報導指出，小倆口人感情不但沒生變，還悄悄進展到同居階段，雙雙入住橋本環奈名下價值約3億日圓（約6千萬台幣）的豪宅，對此，女方事務所的回應更是讓人浮想聯翩。

▲橋本環奈事務所回應婚訊。（圖／翻攝自橋本環奈IG）

根據日媒報導，中川大志在爆出婚訊當晚，有出席東京某珠寶品牌旗艦店開幕活動，身穿黑色時尚西裝的他面帶笑容，與同場的土屋太鳳等女星有說有笑，氣色好到不行，但在現場未針對婚訊做出回應。另一方面，橋本環奈的事務所則低調表示：「不會回答關於藝人私生活的問題，目前沒有要報告的事。」既不否認也未鬆口。

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▲中川大志出席珠寶活動。（圖／翻攝中川大志IG）

此前有知情人士透露，中川大志其實早已向橋本環奈求婚，雖然外傳她一度拒絕，但真相是「她哭著答應了」，讓不少粉絲又驚又喜。而原先傳出的分手新聞，很可能只是為了轉移外界目光，好讓兩人可以低調進行結婚準備。爆料者更指出：「他們利用媒體熱度下降的時間點，互相拜訪雙方家人，穩紮穩打地往結婚邁進。」