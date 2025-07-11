啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！　私下超瘋狂癖好曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2025年度最受矚目的「TRE台北國際成人展」即將火熱登場，其中坐擁近百萬粉絲 、AV界公認的「美少女天花板」石川澪即將強勢來台，她直呼：「超期待TRE！能親自見到台灣粉絲，是我今年夏天最興奮的事！」

▲▼ 石川澪被封為「美少女界天花板」。（圖／JKF提供）

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石川澪自2021年出道於MOODYZ，四年來以甜美臉蛋與高雅氣質成為超強力放電機。她不僅是銷售女神，代表作累積超過50部，更入選2025年「金卡女優」行列，與河北彩伽、 櫻空桃、伊藤舞雪、七澤米亞等人氣女優齊名，是當之無愧的社群焦點與話題人氣王。尤其擅長POV（主觀視角）主題，她認真表示：「每一次POV拍攝我都會投入很多心思，因為要更精準地傳遞情緒與氛圍，讓粉絲能『身歷其境』。」而被封為「可愛妹妹」專業戶的她，也期待能解鎖「姊姊系」新角色，展現更多反差演技。

石川澪私下是《吉伊卡哇》忠實鐵粉，曾為了一番賞抽中最愛角色「小桃 」狂撒近11萬日幣（約2萬台幣），笑稱:「那是我人生中花最多錢抽盲盒的一次，完全甘願。」 此外，她曾是啦啦隊隊長，帶領隊伍勇奪大賽佳績，回憶起那段日子，她眼神堅定說道:「雖然中途常想放棄，但真的很慶幸當時撐下來，那是我青春裡最熱血的時刻之一。」

▲▼ 石川澪。（圖／JKF提供）

除了讓人融化的外貌與個性，石川澪還是貨真價實的「冰品美食家」，她說：「我選冰箱時，特地挑冷凍室超大的，因為我真的太愛吃冰了！」不論剉冰還是冰淇淋，通通不放過。」談及私生活，她自曝曾經連續三個月宅在家足不出戶，每天就是睡覺、打電動，「如果沒有工作，我最喜歡享受在家中愜意的生活，非常放鬆和療癒。」