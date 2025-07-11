咪妃腦震盪後報平安！陪玩撞牆傷勢曝光　苦笑：史上第一人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber咪妃在2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，平時會透過社群記錄生活的她，最近發文透露，自己在陪玩過程中不慎撞牆，到醫院後竟被診斷出輕微腦震盪，讓她相當傻眼，內容曝光後讓不少粉絲為她擔心。為此，咪妃今（11）日再度透過社群發文報平安了！

▲咪妃會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃自嘲表示：「陪玩玩到撞到自己輕微腦震盪真的史上第一人」，同時也感謝大家的關心，「目前吃藥觀察狀況中，但醫生的藥我覺得吃完之後好了很多」，慶幸在接受治療後，身體已有明顯好轉。儘管受到輕微腦震盪影響，咪妃透露下週六還是會照常擔任「榴槤姐姐」帶動唱跳，同時也提醒自己，下次玩得再開心，也要注意周遭環境，避免再次出現「後面有牆壁」的慘況。

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▲咪妃陪玩腦震盪。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

事實上，咪妃昨（10）日透過社群限動曬出自己到醫院看診的自拍照，照片中只見她戴著口罩，對鏡頭露出無奈的表情。她在文中坦言，當時頭在撞到牆壁的時候並未立即就醫，而是選擇先觀察狀況，但隨著疼痛感加劇，她才意識到狀況不對勁，為此她無奈表示「痛到hold不住」，最後去看醫生才確認是輕微腦震盪。內容及照片曝光後，立刻掀起熱議。