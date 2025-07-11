《宅男行不行》最新衍生劇主角曝光！他「誤觸發明物」引發宇宙戰

記者黃庠棻／台北報導

HBO Max宣布製作《宅男行不行》衍生劇《Stuart Fails to Save the Universe》，由Chuck Lorre Productions與Warner Bros. Television聯合製作並由艾美獎提名的創作者查克洛爾（Chuck Lorre）、塞克潘（Zak Penn）和比爾普拉迪（Bill Prady） 擔任監製。

▲《宅男行不行》最新衍生劇主角是漫畫店老闆史都華。（圖／翻攝自網路）

《Stuart Fails to Save the Universe》描述漫畫店老闆史都華（Stuart Bloom） 被迫肩負起拯救現實世界的任務，因為他不小心弄壞了謝爾頓（Sheldon） 和李奧納德（Leonard）發明的裝置，意外引發多重宇宙的末日危機。

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▲《宅男行不行》最新衍生劇主角是漫畫店老闆史都華。（圖／翻攝自網路）

在這場旅程中，原本沒有女人緣的史都華意外獲得女友Denise，還結識了地質學家好友Bert，並獲得量子物理學家Barry Kripke的協助。過程中，他們將遇到大眾所熟知並喜愛的《宅男行不行》角色的平行宇宙版本，不過正如劇名中「Fail」所暗示，事情並不會太順利。

▲《宅男行不行》最新衍生劇主角是漫畫店老闆史都華。（圖／翻攝自網路）



本劇早在2023年4月就傳出製作的消息，由凱文蘇斯曼（Kevin Sussman）飾演Stuart，他表示「我想做一點刺激的事情來跳脫我的舒適圈，而這些事情會讓《宅男行不行》的角色們又愛又恨，甚至還會大吵一架」；其餘角色則由勞倫拉布庫斯（Lauren Lapkus）飾演Denise、Brian Posehn飾演Bert與John Ross Bowie飾演Barry。