《甄嬛》蔡少芬首見陳豪喊「別喜歡我」　自嘲忘對吳奇隆說才交往

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星蔡少芬以古裝劇《後宮甄嬛傳》中的皇后紅遍全亞洲。事實上，在這之前，她早已是TVB的當家花旦，演藝資歷深厚。2002年，她在經典劇集《洛神》中飾演甄宓，成為劇中讓曹操父子三人為之傾心的關鍵角色。拍攝該劇時，她曾與飾演曹丕的陳豪合作，初次見面便開門見山地對他說：「你不要喜歡上我。」她坦言這麼做是為了避免因戲生情，導致緋聞纏身。

▲蔡少芬因出演《甄嬛傳》爆紅。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

當時的蔡少芬正與吳奇隆熱戀中，兩人因合作電影《還我情心》結緣，又在長篇劇《創世紀》對戲頻繁，感情逐漸升溫。1999年5月兩人被媒體拍到在颱風天牽手逛街，隨後便公開認愛。回憶起與吳奇隆的這段戀愛，蔡少芬曾開玩笑表示：「當年就是忘記說這句話（不要喜歡上我）才交往。」完全不避諱。

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▲蔡少芬曾與吳奇隆有一段情。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

蔡少芬與吳奇隆相差3歲，皆背負家庭債務，兩人一度情投意合、互相扶持。不過，戀情僅維持了3年就劃下句點，有消息指出，兩人分手原因除了吳奇隆當時頻繁在大陸拍戲，蔡少芬則仍以香港為主，導致聚少離多以外，也因蔡少芬活潑外向、喜歡分享，吳奇隆內斂沉默，最終蔡少芬選擇主動分手。她也曾坦白自己過於依賴對方，讓對方感到壓力，於是理性地選擇和平分開。

分手後蔡少芬並未對過去戀情懊悔，她曾表示：「無悔這段感情，但在錯的時間遇到對的人。」後來，她在拍攝《水月洞天》時與當時還默默無聞的張晉相識，最終於2008年結婚，並育有兩女一子，張晉也憑實力一步步拿下金像獎，還參加了綜藝《披荊斬棘的哥哥》，展現唱跳實力，人氣高漲。