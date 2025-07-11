《逆愛》田栩寧親揭「真實婚育狀況」！　開告：本人最後一次說明

記者劉宜庭／綜合報導

27歲大陸男星田栩寧因拍攝BL劇《逆愛》爆紅，然而人紅是非多，近來陸續遭謠傳已婚生子，還被女星滕澤文公開私訊喊「老婆」對話，引發外界熱議。針對一系列爭議，他今（11日）稍早發出聲明，親自說明婚育情況：「我目前單身，從未結婚，也未曾育有子女。」但並未針對滕澤文一事做出回應。

▲田栩寧因BL陸劇《逆愛》環大陸播出爆紅。（圖／翻攝自微博）



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針對近日紛紛擾擾，田栩寧於近日親自發文回應，表示：「大家好，我是田栩寧。近期關於我的討論引發諸多關註，占用了公共資源，給大家造成了不必要的誤解，十分抱歉。」他明確澄清婚育狀況：「我目前單身，從未結婚，也未曾育有子女。」並宣布已委托律師團隊處理持續散播的不實言論，將採取法律手段維護自身權益。

▲田栩寧開告。（圖／翻攝自微博／田栩寧）



此外，田栩寧也嚴正表態反對任何干擾飛行安全、擾亂公共秩序的行為，對因此造成的影響致歉，呼籲社會以守法、理性、尊重為前提，共同維護公共安全與秩序。最後，他也感謝支持他的朋友，承諾將切實履行公眾人物責任，並表示將交由時間來證明一切，回饋每一份信任。

曾與田栩寧合作網劇《啞妻》的滕澤文於8日在小紅書公開一段2024年6月期間，田栩寧多次稱呼她「老婆」的聊天紀錄。雖然滕澤文隨即刪除該貼文，但已被網友瘋狂截圖散播。不過，田栩寧並未在最新聲明提及此事。

▲滕澤文爆出和田栩寧的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲滕澤文老闆于正表示並不知情。（圖／翻攝自微博／于正）

▲田栩寧發文。（圖／翻攝自微博／田栩寧）



【田栩寧全文】

大家好，我是田栩寧。

近期關於我的討論引發諸多關註，占用了公共資源，給大家造成了不必要的誤解，十分抱歉。

今天，我本人最後一次向大家說明我的婚育情況：我目前單身，從未結婚，也未曾育有子女。針對近期持續傳播的不實言論，我已委托律師團隊全權處理。我將運用法律武器，維護自身合法權益。

另外，我堅決反對任何影響飛行安全、擾亂公共秩序的行為。對給其他旅客和工作人員造成的不便我深表歉意。懇請大家以守法、理性、尊重為前提，共同維護安全、有序的公共環境。

最後，感謝所有支持、相信、監督我的朋友。今後，我將切實履行作為公眾人物的責任，把未來交給時間，回饋每一份信任。