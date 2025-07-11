劉雨柔懷孕後期「突爆3大危險徵兆」　忍住淚水：媽媽必須扛起責任

記者張筱涵／綜合報導

藝人劉雨柔即將迎來人生新身份，成為「小花生」的媽媽。她於今（11日）透過社群平台分享懷孕後期面臨的挑戰，坦言這段日子猶如身心煎熬的試煉，更感慨「人算不如天算」，原本預產期是獅子座，沒想到寶寶性子急，提前進入巨蟹座月份；儘管一切來得突然，她仍以堅強姿態面對，強調「媽媽再怎麼無奈，也必須把責任一肩扛起來」。

▲劉雨柔快生了。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉雨柔）



劉雨柔透露，孕期早期一切順利，無論是檢查報告、身體狀況甚至體重變化皆正常，沒想到在懷孕後期卻連環爆出問題。她先是確診妊娠糖尿病，被迫開始每日測血糖並嚴格控管飲食；接著醫師發現她體重異常上升，進一步檢查竟驗出「中晚期子癲前症」，並伴隨嚴重妊娠高血壓，數值節節攀升、水腫也日益嚴重，需藥物控制以防惡化，她坦言「一夕之間，所有問題都找上門來」，也無法不擔心寶寶在子宮內的健康狀況。

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儘管如此，劉雨柔始終沒有選擇逃避，她努力穩定身體狀況，盡全力提供寶寶最好的養分，盼望小花生能在子宮內多住一天是一天。她說自己雖然也曾想逃避痛苦、躲起來哭泣，但最後選擇坦然面對，並勇敢分享親身經歷，「我也很想懦弱地躲起來埋頭痛哭，但『哭』終究不能解決事情」，她希望能陪伴其他面臨相同難關的準媽媽們，傳遞「我們都必須勇敢、必須堅強、必須樂觀去面對」的正能量。

▲劉雨柔日前挺8月孕肚點頭嫁胡凱翔。（圖／翻攝自FACEBOOK／劉雨柔）



這段不平凡的孕期歷程，也讓劉雨柔對生命有更深的體悟。她感謝醫師團隊不斷提供正面鼓勵，相信自己能平安度過最後難關，並在文末真摯寫下：「希望～是真心的希望～真心的渴望，未來的我跟小花生，都是健康快樂的，站在大家面前，分享著更多正面能量的故事」，同時也預告「懷孕日記，就快要結束了」，盼望未來能以母女之姿，迎來嶄新的幸福篇章。