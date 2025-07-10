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Energy牛奶坐鎮《宇宙啦啦隊》　天后阿妹的老師也來了

記者葉文正／台北報導

由緯來電視網打造的全新原創選秀節目《宇宙啦啦隊》，自公布製作消息以來話題不斷，報名如雪片般湧入。首次公開評審陣容，邀來三位娛樂界及舞蹈圈重量級人物──Energy團長牛奶（葉乃文）、韓國1MILLION DANCE STUDIO編舞家Debby，以及台灣街舞女神Nike老師，組成實力超群的「黃金三角」評審團。

▲緯來原創《宇宙啦啦隊》評審老師 Nike老師。（圖／緯來提供）

▲緯來原創《宇宙啦啦隊》評審老師 Nike老師。（圖／緯來提供）

評審們將於7/19、7/20兩日坐鎮海選現場，嚴選最具潛力的啦啦隊新星。節目製作人B2透露邀請這三位重量級評審的原因「這三位老師都是目前舞蹈圈中的頂尖人物，不只是海選評審，他們也將會在節目中持續出現，從選拔到養成一路陪伴選手成長。」報名詳情鎖定節目《宇宙啦啦隊》官方社群平台(Instagram／Facebook )。

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▲緯來原創《宇宙啦啦隊》評審老師 Nike老師。（圖／緯來提供）

▲牛奶也是評審。（圖／緯來提供）

《宇宙啦啦隊》中最讓人驚喜評審陣容之一就是天團Energy團長牛奶，現為藝人、經紀公司經營者與娛樂顧問多重身分的他，一聽到是「啦啦隊選秀」，立刻點頭接下：「我一直覺得啦啦隊是現在新人曝光與實戰磨練的最佳舞台。」牛奶也分享，過去常有人想推薦新人給他，「我都會建議先往啦啦隊方向嘗試看看，這是能直接獲得觀眾回饋的第一線舞台。」

▲緯來原創《宇宙啦啦隊》評審老師 Nike老師。（圖／緯來提供）

▲製作人B2哥。（圖／緯來提供）

對於選拔標準，他強調「特色與綜合實力」缺一不可：「我看重個人特色、舞台台風與技術，同時也非常在意人品與性格。團體運作最重要的就是人和，要能包容彼此、互相成就。」牛奶也指出：「目前台灣啦啦隊應援文化發展非常成熟，甚至成為比賽現場的一大亮點，不僅吸引球迷買票進場，透過社群媒體的擴散，更讓台灣啦啦隊在日韓圈粉無數，成為輸出明星化女力的舞台。」

在台灣街舞與嘻哈圈具有高度聲望的Nike老師，擁有超過20年舞蹈經歷，並跨足饒舌創作，長年擔任演藝圈多位一線天王天后如張惠妹、張韶涵、周杰倫、王力宏、羅志祥、蕭亞軒、周興哲等的舞者與編舞指導。此次擔任《宇宙啦啦隊》評審，她表示：「我最重視的是舞台魅力，還有你是否能用身體說故事。」在選手選拔標準上，她強調「肢體控制之外，更要跳出個人風格」。

Debby老師現為世界知名舞蹈團隊1MILLION DANCE STUDIO的編舞家與舞蹈老師！擅長K-POP編舞及流行音樂表演設計。過去曾為KAI、HIGHLIGHT、泰容等韓流明星伴舞與設計舞台，具備極高的國際知名度與專業指標性。被問到海選時最看重選手哪些特質時，Debby 表示：「我最重視的是舞台上的感染力與表情表現，舞者要能用眼神與肢體把能量傳遞給觀眾，讓人看了會不自覺地被吸引。」簡單幾句話，卻道出頂尖舞台人的靈魂核心。

由於新加坡、泰國、越南等地的詢問參賽報名持續湧入，製作團隊也特別開放一場「海外線上海選」，時間訂於7月20日（星期日）下午4點舉行，期望讓更多有潛力的選手突破地理限制、展現實力。???? 海外報名表連結：https://forms.gle/XaNzSK3X6bvf1Bgy7

緯來原創《宇宙啦啦隊》未來預計將會在緯來體育台、緯來綜合台播出，邀請觀眾一同見證台灣首支具備國際視野的啦啦隊女團。首波實體活動「宇宙海選召集日」將於7月19日在台北、7月20日在高雄舉行，報名資訊如下，這場選拔不限演藝背景，無論是素人或已具表演經驗的女孩，只要擁有對舞台的熱情與展現自我的勇氣，都歡迎踴躍報名參與，朝成為新世代啦啦隊明星邁進。

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