楊麗花獲超狂殊榮！激動致詞「歌仔戲只要有觀眾，就永遠不會老」全場動容

記者孟育民／台北報導

文化部今（10）日於臺北市中山堂光復廳，舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院長卓榮泰親授文化獎章予本屆文化獎得主楊麗花。楊麗花獲獎上台，激動地說：「我已經退居幕後很多年，感謝行政院、文化部，頒給我這個意義非凡的獎，讓我覺得自己這世人的存在和奮鬥非常有價值。」並高喊：「楊麗花會老，歌仔戲只要有觀眾，就永遠不會老。」獲得台下全場掌聲。

▲▼楊麗花獲頒行政院文化獎，徒弟陳亞蘭在場見證 。（圖／記者孟育民攝）

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楊麗花從小就接觸歌仔戲，如今獲得殊榮，她表示備感欣慰，也想像所有幕前幕後的戲迷分享，「在母語文化被看不起，非常艱難的時代，以我是一個歌仔戲演員，和一個電視劇團團長的身分，我製作演出的歌仔戲。不但傳承忠孝節義，我跟所有愛台灣文化的人一直努力到現在，歌仔戲才會成為臺灣最招牌的文化。」

▲楊麗花獲獎備感欣慰 。（圖／記者孟育民攝）



楊麗花今天全身金光閃閃，被問到身上哪個最貴？她則逗趣回應：「假的，都是假的！」連指甲油都是自己擦的，為了頒獎典禮特意還買新衣，徒弟陳亞蘭在旁邊吐槽：「她的衣服大改可以領100個奬也穿不完。」還笑說今天是楊麗花的保鑣，保護楊麗花一身的珠寶。

▲楊麗花全身珠光寶氣 。（圖／記者孟育民攝）

然而前陣子楊麗花也和陳亞蘭飛英國、跟法國旅遊，楊麗花說：「英國我年輕的時候去過一趟，我們這次自己走，去鄉下看真的很不錯，看了很多古蹟，最辛苦就是坐飛機10幾個鐘頭。」問到有買戰利品？陳亞蘭表示都沒有，「我們有去看歌劇，我們都是在外面考察，沒買東西，戰利品都是之前就買好了。」