陳喬恩被問「婚後拍吻戲有顧忌？」　直白回應笑翻網：太真了

記者劉宛欣／綜合報導

女星陳喬恩出道早年主演《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等，成為許多人心中的經典台灣偶像劇女主角代表，近年事業重心轉往中國大陸的她，也有多部古裝代表作如《獨孤皇后》、《墨雨雲間》，就連演反派也展現超強演技實力。目前已經結婚的她，上節目被問起婚後接劇本是否會有顧慮，她直球回應「當然要拍吻戲」，背後原因笑翻現場其他女星。

▲陳喬恩近日登上節目提起對吻戲的看法。（圖／翻攝陳喬恩微博）

陳喬恩近日登上《微笑一號店》，被問起「身為古早偶像劇天花板，不管戀愛、已婚狀態，是否還是會考慮角色本身，在意有沒有吻戲？」沒想到目前已經是人妻的她，開心回答道：「我當然要拍吻戲啊開玩笑！我結婚後都只能在戲裡吻別人了，我還有別的機會嗎？」一旁謝依霖也附和「剛不是說劇本要特別選嗎？就特別選有吻的才接」，後又趕緊緩頰「我們都是很專業的演員」。

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▲陳喬恩笑稱要接有吻戲的劇本。（圖／翻攝自微博）

節目播出後，陳喬恩提到吻戲的片段被截取，在微博上掀起熱烈討論，還衝上了熱搜，網友紛紛大讚「姐姐太真實了，好可愛」、「這大大咧咧的性格真叫人喜歡」、「說出了所有顏控的願望！和帥哥拍吻戲想想就開心」、「感覺和陳喬恩交朋友會很好玩，一說話就很有梗」、「姐真的很直白啊，太愛她的性格了」。