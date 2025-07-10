余祥銓大爆節目邀約內幕 「只為了惡搞我」收視率才會高

記者葉文正／台北報導

藝人鹿希派與余祥銓聯袂為主持的《星二代很忙內》到《唐綺陽談星私廚》宣傳，身為都有個知名老爸，唐綺陽十分好奇做為星二代到底是好處多還是壞處多！？

▲余祥銓和鹿希派一同參與Yahoo《唐綺陽談星私廚》錄影。（圖／節目提供）

鹿希派笑說：「我常照著鏡子對自己說，不要去犯憲哥犯過的錯」，但他坦言星二代身份就像「雙面刃」，他回憶從小讀音樂班成績都是頂尖，所以向來非常有自信，沒想到一回台灣就直接炸掉，鹿希派說：「大家看我像一張白紙，我酷不起來，真的像全裸一樣！星二代就是一把雙刃劍，揮得動可以殺敵萬千，抓不好就砍死自己。」

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▲鹿希派提到爸爸憲哥對他的期許。（圖／節目提供）

面對現實，他接下老爸給予的任務，承接牛肉麵生意，鹿希派透露最近為了直播賣牛肉麵冷凍包，突發奇想拿老爸憲哥照片做周邊小卡，沒想到卻爆單大賣，讓他笑說：「我覺得我的事業好像有小開一點門！」在節目中鹿希派也說自己一直沒有放棄音樂夢，鹿希派說：「我想未來有一天，我真的賺到一個程度了，我就可以回頭再來花錢做音樂，這樣就會很酷。」

▲余祥銓和鹿希派一同參與Yahoo《唐綺陽談星私廚》錄影。（圖／節目提供）

余祥銓則笑稱自己是「靠爸」與「媽寶」標籤的源頭，曾被節目邀請只是為了被惡搞，余祥銓說：「因為這樣收視率高，當時心態真的是崩潰了。」但他也自稱自己是打不死的蟑螂，余祥銓透露余天對他滿嚴厲，在加拿大唸書時每月只領6,000元台幣的生活費，根本不夠用，全得靠打工養活自己，他笑說：「也可能是我爸知道我可能會闖禍，所以根本不敢給我。」

唐綺陽分析，兩人今年都在轉捩點上。余祥銓分享姊姊過世後家裡氣氛一度低迷，直到女兒「小元寶」誕生才帶來新希望，甚至被余天催趕快生金孫，讓他哭笑不得的說：「哪是想生就生啦，一個就超累！」不過，二胎也確實正在計畫中。鹿希派也表示看到姊姊們結婚生子，他明顯感受憲哥從老爸變阿公後整個人有突然老掉的感覺，但也投入更多時間鑽研未來規劃，鹿希派說：「他有點像最後衝刺，想再多留一些東西給我們。」