前NCT泰一涉性侵「合夥2友硬上1女」　一審判3年6個月當庭收押

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男團NCT前成員泰一（本名：文泰一）涉嫌性犯罪，夥同兩名友人強姦陌生女子，案件於6月18日首次開庭審理，今日（10）一審被判有期徒刑3年6個月。

▲NCT 泰一與2友人涉嫌性侵1女，一審判決出爐。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT）

綜合韓媒報導，31歲的泰一涉嫌集體性侵醉酒的外國女性旅客，涉及「特殊準強姦」罪，首爾中央地方法院於韓國時間10日下午2點，以違反《性暴力犯罪處罰特例法》（特殊準強姦罪）罪名，對太一及2名被告判處3年6個月徒刑。同時下令接受40小時的性暴力治療課程，並限制其5年內不得就業於與兒童及青少年相關的機構等。

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法院表示：「被告們皆已承認犯行，根據證據認定有罪。被害人因酒醉處於無法反抗的狀態，被告等人利用此情況，在共犯李某的住所內實施犯罪，受害的外籍女旅客因身處陌生環境而受到極大心理衝擊。不過，考慮到被告皆為初犯，且受害人不希望追究刑事責任，基於這些因素從輕量刑。」

在此之前，泰一的法律代理人曾請求法院酌情考量其向調查機關提交自首書的事實，對此法院補充表示：「所謂自首是在已對被告進行搜索與扣押之後所為，因此不構成可減輕刑責的要件。」

而泰一身穿黑色短袖T恤與長褲出庭，最終他與另外兩名共犯一同面無表情地被當庭收押。法庭內有他的父母、親友以及大批粉絲在場，被收押後，疑似其父母流下眼淚，在親友安慰下離開。