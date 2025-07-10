經典港片再現！鄭浩南、譚耀文「兄弟情深」聯手飆戲

記者許逸群／綜合報導

由香港資深導演陳大利執導，集合實力派演員譚耀文、鄭浩南、林家熙及應智越的動作電影《拼命三郎》。本片聚焦於香港疫情下的父子兩代，刻劃出在時代洪流中奮鬥與和解的動人故事。

▲鄭浩南與譚耀文聯手飆戲。（圖／華映娛樂提供）

譚耀文飾演一位出獄的落魄父親石三郎，鄭浩南則飾演其昔日兄弟李萬四，一位事業有成的黑道大哥。兩人曾於江湖上肝膽相照，如今卻因恩怨糾葛而再次交鋒。譚耀文坦言，疫情期間曾經歷中年危機，感受到事業的不確定性，這段心境也融入了他對角色的詮釋，將落魄父親的無奈與掙扎展現得淋漓盡致。

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▲電影《拼命三郎》劇照，鄭浩南與應智越。（圖／華映娛樂提供）

鄭浩南透露，此次合作源於與譚耀文的默契，以及與監製黃子桓（新藝城老闆黃百鳴之子）的淵源。他更讚賞譚耀文在動作戲方面的出色表現，兩人合作起來相當順暢。電影中精彩的打戲，展現了兩位資深演員精湛的演技與專業的武打功底，為影片增添不少看點。

《拼命三郎》不僅是一部動作片，更是一部探討父子情、兄弟情以及世代交替的深刻作品。本片以香港社會背景為舞台，描繪了在疫情與社會變遷下，不同世代的香港人如何面對挑戰，並在困境中尋找希望與和解。精彩的動作場面、深刻的情感刻劃，以及對社會議題的細膩反思。