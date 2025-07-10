男星超市偷535元零食「慘成通緝犯」！　震怒宣布離開香港

記者劉宜庭／綜合報導

香港藝人阮民安因涉嫌於6月18日在九龍城馬頭角道一間超商行竊，疑似未付款便攜走茶飲、可樂、餅乾等共11樣商品，涉案總價約144.5港元（約新台幣535元），該案原訂於昨（9日）開庭，但他並未出庭，因而遭到通緝，他本人當晚則透過臉書發聲：「現在我人已經離開了香港。」

▲阮民安超市遭疑竊盜。（圖／翻攝自阮民安臉書）



案件原定於7月9日在九龍城裁判法院開庭，但阮民安當日未出庭，亦未安排律師代表出席，導致法官簽發拘捕令。若再次被捕，他可獲准以3000港元（約新台幣1萬1千元）交保。針對未出庭一事，他當晚發文表示自己並非忘記，而是從來沒有打算要出庭，「我當然知道這件事只是罰錢，沒什麼大不了，但香港已經瘋狂到是非黑白顛倒，你覺得我還需要遵守他們的規矩嗎？」他還寫道：「我走到這一步，就是預料到不用跟他們客氣！」

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阮民安發文中提及自己2月回港，只想處理餐廳問題和探望父親，強調因擔心牽連曾協助他的人，才必須回港處理相關事務，「這叫做『不要害人』，懂嗎？」他還透露自去年9月起，國安部門多次找他談話，要求他「幫他們宣傳和打小報告」，但他堅決拒絕：「我不會做！不用再找我！」他表示隨後被便衣跟蹤騷擾，身體和心理健康出現嚴重問題。

▲阮民安未出庭遭通緝。（圖／翻攝自阮民安臉書）



阮民安痛斥警方凍結其虛擬銀行帳戶，「氣到不行，連生存都不讓我，我還玩什麼～」他描述一次便衣在百佳惠康監視他，對方說「記得拿單據，抓到你沒單據當你偷東西，回警署再慢慢說！」甚至威脅若抓到會當街打他。

阮民安透露，事發當天他已經被跟蹤長達3個月，提前請友人拍片，「我想看看香港警察是不是真的這麼惡劣！我跟便衣說：『我現在就進惠康，直接拿東西出來，記得拉我和打我（可能這是很負面的行為，但他們真的逼得我頂不住了）』是的，我真的就這麼隨便在裡面拿了些東西，直接在便衣面前放進袋子裡沒有過機就走了出去。」

沒想到，便衣後來罵走拍片的朋友，然後四五個人圍過來，問阮民安袋子裡有沒有單據，「他們搜到我身上帶著一萬多現金和一張朋友的信用卡，當成寶貝，一口咬定我盜用別人的卡，我當場拿出證明給他們看是朋友放給我的，他們完全不聽不信不理，說有問題回警署作供再說…最後我朋友凌晨1點去紅磡警署幫我澄清，卡的事情他們才搞不定，然後就是大家看到的劇情…。」

阮民安預告，「大家未來會在世界各地見到我，隨時跟我打招呼聊天拍照，來者不拒。」文末，他更向外界喊話：「好了，某處見！保重！謝謝還在支持和相信我的每一個你，明天再說，晚安！」