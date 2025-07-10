小鐘錄一半「臉色發白喊卡」！只說2句話被酸：還要拿錢嗎 慘遭封殺2年

記者潘慧中／綜合報導

小鐘（鐘呈昀）最近上節目坦言，之前和富二代應酬時被灌酒，隔天起床後不但宿醉未退，還必須上通告，結果因為身體太不舒服，整集只講兩句話，甚至一度中斷錄影上廁所，後來似乎因此被封殺了兩年。

▲小鐘曾被某節目封殺兩年。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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小鐘回憶起咻比嘟嘩剛走紅之際，開始出現應酬，也因為某些富二代開了眼界，「但是他們有一個很可怕的一點，就是很喜歡看人家喝醉。」為了不掃興，他喝一口洋酒後會假裝喝可樂，實際是將洋酒吐到可樂裡，可是試過幾次後，被富二代抓包了。

▲小鐘曾遭富二代灌酒。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



富二代有次倒了一大杯酒說一人一半，小鐘只能硬著頭皮乾杯，而且以防他又耍花招，對方還把他抓起來晃，「他要看我整個吞。」結果上廁所時，他第一次出現彷彿電腦關機的感覺，直到有人敲門才發現自己已昏倒一個小時，「我自己都嚇到。」

▲小鐘被灌酒後昏倒一小時。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



小鐘當時除了是靠意志力爬起來，還演變成腸胃炎上吐下瀉，連忙就醫掛點滴，「好死不死，隔天又有通告！」而那也是他第一次錄到一半臉色發白地跟導播喊暫停，「不好意思，我要去廁所一下。」

▲▼小鐘第一次錄影喊卡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



小鐘坦言那一集只說了兩句話，還被主持人酸「這集你還要拿錢嗎」，甚至被製作單位以為是來騙通告，「後來大概兩年沒發我通告」，形同遭封殺。

▲小鐘整集只說兩句話被誤會在騙通告。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）