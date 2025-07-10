明日花綺羅驚見住家「2男1女蹲點騷擾」　震怒PO照揭噁心行徑！

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅還沒完全甩開性交易疑雲，又頻繁受到騷擾。她10日天未亮曬出照片，指控3人騎自行車連續多日在她住家門口外蹲點，令她大受驚嚇，震怒發聲：「我會報警」。

▲明日花綺羅驚見住家「2男1女蹲點騷擾」。（圖／翻攝自X）

明日花綺羅痛批3人（2男1女）多日來在她家門前長時間徘徊守候，行徑令人髮指。她憤怒寫道：「在我家門前蹲點了好幾天、好幾個小時，直到我出現為止的3人自行車組合（男2女1），實在令人噁心，也真的很可怕，可以不要再這樣了嗎？」並強調這種騷擾行為已造成她極大困擾。

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接著明日花綺羅制止寫道：「請不要再把自行車停在我家門前。」並發出明確警告：「下次如果再有什麼行為的話，我會向警方提交證據，也會在社群網站上上傳不打馬賽克的臉部照片。」從言語中可見她的恐懼與憤怒。

▲明日花綺羅目睹3人騎自行車在她住家門外徘徊，痛批其行為令人噁心。（圖／翻攝自X）

明日花綺羅同時上傳一張照片，兩名男子與一名女子身處昏暗街道，其中一名黑衣男子正牽著腳踏車，穿著淺灰長褲與黑鞋，臉部雖經過馬賽克處理，但目光似乎朝向鏡頭方向。另一名男子則戴著深色帽子，身穿白T與藍短褲，身旁有一名女性身穿淺色上衣，頭髮長及肩膀，3人聚集，神情舉止令人不安。