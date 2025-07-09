男星放棄銀行工作改當模特兒　曝「連拍10幾小時」戲份卻全遭刪光

記者蔡琛儀／台北報導

澳洲籍華裔新生代歌手張鶴曦推出首支華語單曲〈命運曙光〉，他19歲赴澳洲墨爾本留學，畢業後曾任職於銀行與教育業。2020年，他在接近30歲的年紀決定重新出發，搬回澳洲尋求新的生活與事業方向，不料疫情爆發，原有計畫被打亂，也讓他開始重新思考未來。

▲張鶴曦推出新歌〈命運曙光〉。（圖／張鶴曦工作室提供）

在偶然之下，他參加了模特兒訓練課程，參與電視劇、電影與廣告拍攝，包含墨爾本國際電影節MIFF 2022宣傳片。他坦言，臨演工作最常見的情況就是「等待很多、出鏡很少」，曾拍攝十多小時後，發現畫面全數被剪。但他從不因此氣餒，反而學會觀察現場，並體會溝通與表演之間的細節，逐步累積經驗。

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張鶴曦在30多歲時才有機會正式開始學習聲樂，然而長年職場生活造成他的聲帶有些使用上的壞習慣，讓發聲變得更具挑戰性，儘管如此，他仍持續探索自己的中低音聲線，從自我懷疑中摸索定位。他表示：「這個過程可能比一般人更困難，但我相信，只要持續練習、珍惜聲音，就能一點一滴建立自己的風格。」這首新歌正是他對過往努力的總結，勉勵所有晚起步的夢想家：「只要一步步走，永遠不嫌晚！」

▲張鶴曦新歌MV來台拍攝。（圖／張鶴曦工作室提供）

〈命運曙光〉靈感源於他一路走來的心境，描繪在人生低谷中重燃信念的過程，他坦言最敬愛的偶像是李玟，不僅在音樂上深受其〈戰歌〉激勵，更將她的專業精神與舞台態度視為人生導師。「雖然我30幾歲才出發，但我相信每個人都有屬於自己的曙光。」MV選在台灣士林聖人瀑布、北投竹子湖黑森林拍攝，雖然拍攝期間遭遇暴雨，團隊衣著盡濕、山路濕滑，仍堅持完成拍攝，張鶴曦分享：「這場雨反而完美詮釋了這首歌—即使在困境中，也不能放棄前行的信念。」