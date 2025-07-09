日男團偶像爆秘戀！帶女友「甜遊第二故鄉台灣」曾任台北市觀光大使

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「WEST.」（前名：傑尼斯WEST）的37歲成員中間淳太戀愛了！他是台日混血兒，被爆與迪士尼「跳舞姐姐」林祐衣秘密相戀1年多，而且幾乎是同居狀態，還一起來台灣旅遊，由於他曾擔任台北市觀光大使，特地帶女友來台灣旅遊的舉動，被視為認真交往。

▲「WEST.」台日混血偶像中間淳太戀愛了，對象是迪士尼姐姐林祐衣。（圖／翻攝自IG）

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，中間淳太的父親是台灣人，母親是日本混血，小學四年級至國中畢業期間都在台灣生活。他出道後，以知性與良好教養的談吐在大眾心中深獲好評。娛樂圈人士爆料，他以熱愛迪士尼聞名，2016年到2023年間，在綜藝節目《Hirunandesu！》多次參與迪士尼的相關企劃，而林祐衣現年31歲因在東京迪士尼樂園的人氣節目「Jamboree Mickey！一起跳舞！」表演跳舞，被民眾拍影片在網路爆紅，在日網暱稱「Jamboree姐姐」、「祐衣姐姐」，後來出版寫真集也開始演藝活動，兩人疑似因為「迪士尼」這個連結相戀。

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中間淳太在2024年12月底，傳出與女性一起來台灣旅行。知情人士透露，「他曾擔任台北市觀光大使，台灣對他來說是第二故鄉。能在年末繁忙時期特意一起旅行，顯示出他們的交往非常認真。」

▲中間淳太以喜愛迪士尼聞名，林祐衣因迪士尼跳舞表演爆紅，去年底他帶女方來台旅遊。（圖／翻攝自IG）

報導拍到林祐衣5月時使用鑰匙進入中間淳太的住家，之後從男方家出發前往附近的健身房或工作的地方，6月中旬，又被拍到一起打高爾夫球約會，男方貼心教她握桿、揮桿，互動親密。知名人士表示，「兩人從2024年12月左右開始交往，目前幾乎是同居狀態」。

▲林祐衣因迪士尼跳舞表演被拍下影片一夕成名，現在推出寫真集，從事演藝活動中。（圖／翻攝自IG）

有關中間淳太與林佑衣的秘密戀情，雙方的所屬事務所均未在期限內做出回應。