樂天新MC深夜脫了！比基尼「包不住超兇上圍」事業線現形 震撼1.5萬人

記者潘慧中／綜合報導

巫苡萱2016年拿下LamiGirls海選冠軍後，便辭掉銀行工作改當啦啦隊，直到日前才正式卸下此身分，轉型為球團MC。私下常和粉絲分享生活的她，9日凌晨突然在社群網站上傳一系列比基尼辣照，立刻吸引1.5萬人按讚！

▲巫苡萱深夜解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



照片中，可以看到巫苡萱身穿一套淡藍色比基尼，相當映襯她的白皙膚色。泳衣是有設計感的交叉細肩帶剪裁，在胸前形成V字裝飾線條，既突顯鎖骨又襯托出渾圓半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼巫苡萱好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



巫苡萱下半身則搭配有金屬裝飾環的三角泳褲，自信秀出穠纖合度的雙腿線條。她時而躺在咖啡色躺椅上，時而跪坐擺出性感姿態，「來個Summer vibe，那5天假期耍廢得很徹底。」

▲巫苡萱泳池邊耍廢。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



事實上，對於新的MC身分，巫苡萱日前坦承最大挑戰是咬字部分，雖然「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。於是，她決定「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力」，並加強對棒球的知識，提升外語能力，希望日後能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗。