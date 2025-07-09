ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白冰冰驚見失智症狀 　叫不出好友名
星巴克今起「大杯以上買一送一」
黃氏兄弟瑋瑋親揭「嘴歪」真相
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

言嘉佑 南京紅姐 蔡岳勳 于小惠 蔡牧霏 小賴 連晨翔 李進良

吳婉君辣穿泳衣露S魔鬼身材！　「自己找亮點」網驚指：後面有鱷魚

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳婉君近期到加拿大遊學，9日曬出泳衣照，魔鬼S身材令粉絲眼睛一亮。然而她突然PO文「自己找亮點」，引發網友好奇！

▲▼吳婉君辣穿泳衣泡溪水，要網友找亮點。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲吳婉君辣穿泳衣泡溪水。（圖／翻攝自臉書）

吳婉君造訪了位於魁北克市郊的北歐風水療中心 Strom Spa，並細細描述了那裡的自然美景與舒適設施。從多倫多出發，歷經長途跋涉，她在這個結合芬蘭蒸氣、桑拿房、溫泉池及戶外泡湯池的大自然水療中心度過了一個難忘的下午。特別是能泡在溪水中嬉戲，享受陽光的溫暖，與小魚玩耍的片刻，讓她感到無比幸福。這一天她的放鬆體驗包括日光浴、按摩、桑拿及北歐料理，感受到身心的徹底紓壓，也期待台灣未來能有類似的水療中心，讓更多人能享受到如此迷人的自然氛圍與舒適環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳婉君辣穿泳衣泡溪水，要網友找亮點。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲▼吳婉君辣穿泳衣泡溪水，要網友找亮點。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲吳婉君泳衣露出S魔鬼身材。（圖／翻攝自臉書）

而吳婉君IG曬出近距離的泳裝自拍照，配文「自己找亮點」！她身穿一件充滿異國風情的泳衣，採用橙色和棕色的幾何圖案設計，搭配細肩帶剪裁，展現出優雅與俏皮兼具的氣質。但仔細一看發現，她的肚子上停了一隻大黑蟲！

▲▼吳婉君辣穿泳衣泡溪水，要網友找亮點。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲吳婉君曬辣照，請網友找亮點。（圖／翻攝自IG）

網友稱讚吳婉君「又美又辣」，也有人注意到大黑蟲，笑稱是「蒼蠅嗎」、「動物系肚臍環」、「蟲也喜歡趴妳身上」。還有網友注意到照片後方有異樣水紋，直指「後面有鱷魚」，釣出本尊回應：「是沒有這麼狂來啦。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳婉君

推薦閱讀

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！穩交13年…婚禮細節曝：無預算限制

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！穩交13年…婚禮細節曝：無預算限制

8小時前

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

22小時前

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」　楊丞琳被歸：有手就行

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」　楊丞琳被歸：有手就行

4小時前

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

7/8 08:21

直擊劉品言連晨翔登記結婚！「現場1舉動狂灑糖」　挺5月孕肚奔戶政

直擊劉品言連晨翔登記結婚！「現場1舉動狂灑糖」　挺5月孕肚奔戶政

8小時前

陳柏霖前任是「賭場大亨小三」為愛搬香港被棄！親曝戀情低調原因

陳柏霖前任是「賭場大亨小三」為愛搬香港被棄！親曝戀情低調原因

7小時前

遭吳宗憲解約「小優獲金主青睞」復出！主持費卻暴跌 製作人證實了

遭吳宗憲解約「小優獲金主青睞」復出！主持費卻暴跌 製作人證實了

6小時前

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

7/8 14:44

藝人轉直播賺翻！Melody創1.2億流量　劉畊宏20秒300萬入袋

藝人轉直播賺翻！Melody創1.2億流量　劉畊宏20秒300萬入袋

6小時前

陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照…興奮：搶回戒指

陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照…興奮：搶回戒指

7小時前

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

7/8 10:25

劉品言、連晨翔辦登記幸福直擊！簡單宴客求溫韾…牽線月老是座上賓

劉品言、連晨翔辦登記幸福直擊！簡單宴客求溫韾…牽線月老是座上賓

8小時前

熱門影音

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住
小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉
Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下
連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜
賈永婕在台北101辦GD展　兒子酸：又不是本人來

賈永婕在台北101辦GD展　兒子酸：又不是本人來
劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD

劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD
楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

權恩妃最愛的台灣美食是「油條」？！　受封Waterbomb女神羞認：有找影片看

權恩妃最愛的台灣美食是「油條」？！　受封Waterbomb女神羞認：有找影片看

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

賈永婕辦GD展..兒子酸：又不是本人來　心疼Lily挨罵「要鼓勵年輕人」

賈永婕辦GD展..兒子酸：又不是本人來　心疼Lily挨罵「要鼓勵年輕人」

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

看更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

郭婷筠打類固醇險昏倒！　緊急求救尪：離死神最近的距離

10分鐘前0

樂天新MC深夜脫了！比基尼「包不住超兇上圍」事業線現形 震撼1.5萬人

29分鐘前0

圖佳外景車禍上坡摔車　搭檔融融只關心有沒有拍到

30分鐘前0

海底撈店員「忘記上菜」！97萬老濕姬傻等20mins…還被問：吃飽了嗎

38分鐘前10

女星唐玲抗癌五年燒500萬！　醫警告吃重鹹恐成致癌關鍵

41分鐘前0

男粉丟娃娃上台「被Lisa秒制止變臉丟回」！　竟又高價轉售超傻眼

50分鐘前20

70歲白冰冰驚見失智症狀 　見倪齊民叫不出好友名

53分鐘前10

歐陽妮妮路邊突下車「1舉動感動張書豪」！尪：快8年了，跟當初愛的她一樣

1小時前10

曾苦撐當練習生　他撐不下去「轉行進日商」現況超狂！

1小時前1

黃氏兄弟瑋瑋親揭「嘴歪」真相！天生隱疾開刀有風險　高EQ回應惡意抨擊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！
    8小時前2819
  2. 單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」
    22小時前5652
  3. 搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」
    4小時前102
  4. 陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔
    7/8 08:214031
  5. 直擊劉品言連晨翔登記結婚！「現場1舉動狂灑糖」
    8小時前103
  6. 陳柏霖前任是「賭場大亨小三」為愛搬香港被棄
    7小時前123
  7. 遭吳宗憲解約「小優獲金主青睞」復出
    6小時前185
  8. 《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽
    7/8 14:4442
  9. 復出之路2／轉戰直播創下1.2億流量　Melody獲封「帶獲女王」
    6小時前6
  10. 陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！
    7小時前163
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合