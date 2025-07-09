吳婉君辣穿泳衣露S魔鬼身材！　「自己找亮點」網驚指：後面有鱷魚

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳婉君近期到加拿大遊學，9日曬出泳衣照，魔鬼S身材令粉絲眼睛一亮。然而她突然PO文「自己找亮點」，引發網友好奇！

▲吳婉君辣穿泳衣泡溪水。（圖／翻攝自臉書）

吳婉君造訪了位於魁北克市郊的北歐風水療中心 Strom Spa，並細細描述了那裡的自然美景與舒適設施。從多倫多出發，歷經長途跋涉，她在這個結合芬蘭蒸氣、桑拿房、溫泉池及戶外泡湯池的大自然水療中心度過了一個難忘的下午。特別是能泡在溪水中嬉戲，享受陽光的溫暖，與小魚玩耍的片刻，讓她感到無比幸福。這一天她的放鬆體驗包括日光浴、按摩、桑拿及北歐料理，感受到身心的徹底紓壓，也期待台灣未來能有類似的水療中心，讓更多人能享受到如此迷人的自然氛圍與舒適環境。

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▲吳婉君泳衣露出S魔鬼身材。（圖／翻攝自臉書）

而吳婉君IG曬出近距離的泳裝自拍照，配文「自己找亮點」！她身穿一件充滿異國風情的泳衣，採用橙色和棕色的幾何圖案設計，搭配細肩帶剪裁，展現出優雅與俏皮兼具的氣質。但仔細一看發現，她的肚子上停了一隻大黑蟲！

▲吳婉君曬辣照，請網友找亮點。（圖／翻攝自IG）

網友稱讚吳婉君「又美又辣」，也有人注意到大黑蟲，笑稱是「蒼蠅嗎」、「動物系肚臍環」、「蟲也喜歡趴妳身上」。還有網友注意到照片後方有異樣水紋，直指「後面有鱷魚」，釣出本尊回應：「是沒有這麼狂來啦。」