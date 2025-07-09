蘇晏霈婚紗照美翻！「樂軒CP」甜度破表：根本偶像劇

記者許逸群／台北報導

八點檔夯劇《好運來》中的蘇晏霈與吳政澔飾演的「樂軒CP」圈粉無數。隨著劇情發展，兩人即將步入禮堂，日前劇組釋出最新婚禮拍攝花絮，蘇晏霈再次穿上婚紗，優雅氣質令人驚豔，而吳政澔則以帥氣西裝造型現身，宛如真實新郎般迷人，畫面甜度爆表，讓粉絲直呼：「根本是從偶像劇走出來的愛情！」

▲▼蘇晏霈與吳政澔飾演的「樂軒CP」拍攝婚禮橋段。（圖／民視提供）

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蘇晏霈在戲劇拍攝過程中，已累積豐富的婚紗穿搭經驗，這次挑選婚紗更是展現其專業素養。她分享挑選過程：「我一眼就相中這件婚紗，它完美修飾我的身材比例，穿上後立刻進入角色狀態，情感也更為細膩到位。」這套婚紗也讓她展現出新娘的幸福與喜悅，為整部戲增添浪漫氛圍。

▲▼「樂軒CP」甜度破表，可說是圈粉無數。（圖／民視提供）

談及與吳政澔的合作，蘇晏霈笑稱：「吳政澔是個十足的直男，戲裡很多親密戲都是我主動帶動，但這樣反而讓我覺得更真實，每次拍攝都心跳加速，彷彿真的陷入熱戀。」兩人之間的絕佳默契，也讓「樂軒CP」成為許多觀眾心中最療癒的螢幕情侶，其自然流暢的互動更增添了角色的真實感與感染力。

吳政澔對於與蘇晏霈的合作也讚譽有加：「蘇晏霈非常專業，她精湛的演技總是能自然地引導我的情緒，讓拍攝過程輕鬆愉快。」穿上西裝的他，也分享拍攝感受：「雖然不是第一次穿西裝，但這次搭配劇中場景與氛圍，真的讓我感受到一種重溫人生重要時刻的奇妙感覺。」